Micaela Schäfer und Felix Steiner im „Sommerhaus der Stars“ 2018

Micaela Schäfer und Felix Steiner ziehen in diesem Jahr neben sieben weiteren „Promi-Paaren“ in das „Sommerhaus der Stars“ 2018. Wir stellen das Paar vor.

Micaela Schäfer (34) oder besser gesagt die "Nacktschnecke" zieht dieses Jahr mit ihrem Freund Felix Steiner (33) in eine "Villa" in der Nähe von Lissabon ein - besser bekannt auch als „Das Sommerhaus der Stars“ 2018 - ein. Dabei zeigte sich Micaela bisher für ihre Verhältnisse sogar sehr bedeckt (zumindest bedeckter als Jens Büchner, der komplett nackt duschte), aber das wird sich garantiert noch ändern - geht ja auch gar nicht anders, wenn man eine "Textilallergie" hat. Eines steht auf jeden Fall fest: Mit der Trash-TV-erprobten Micaela Schäfer wird es garantiert nicht langweilig im neuen „Sommerhaus der Stars“.

Den Grundstein für ihre "TV-Karriere" legte Micaela Schäfer bereits 2006 in der ersten Germany‘s-Next-Topmodel-Staffel. Damals schied sie als Achte aus. Doch statt danach als Laufstegmodel bekannt zu werden, sorgte sie eher mit abwesender Kleidung und einer Schönheits-OP nach der anderen für Schlagzeilen.

Ursprünglich machte Micaela, die am 1. November 1983 in Leipzig geboren wurde, eine Ausbildung als pharmazeutisch-technische Assistentin. Doch eigentlich wollte sie immer Model werden, während ihrer Zeit bei „Germany's Next Topmodel“ stellte sie jedoch fest, dass das klassische Modelsein nichts für sie ist. Also wurde die 1,75 Meter große Brünette, die einen brasilianischen Vater hat, den sie aber nicht kennt, Nacktmodel. 2014 veröffentlichte sie ihre Biografie "Lieber Nackt als gar keine Masche", in der sie das Fazit zieht: "In dem ganzen Tohuwabohu von Probieren und Scheitern habe ich schließlich irgendwann bemerkt, dass ich nur dann wirklich beachtet wurde, wenn ich mich nackig machte." Da verwundert es auch nicht, dass sie schon länger das Gesicht der Erotikmesse „Venus“ ist.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: So lernten sich Micaela Schäfer und Felix Steiner kennen

Micaela und Felix sind seit Dezember 2015 ein Paar. Das Nacktmodel und Nackt-DJane Micaela Schäfer und der Unternehmer sowie Journalist Felix Steiner lernten sich 2015 bei einem Fotoshooting in Kärnten kennen. Zu diesem Zeitpunkt war Micaela noch mit ihrem damaligen Partner Klaus Brunmayr zusammen. Mit dem Sterne-Koch war sie von 2012 bis 2015 liiert. Auch Felix war zum Zeitpunkt des Shootings noch anderweitig vergeben. Erst neun Monate später kamen die beiden zusammen. Mittlerweile ist der gebürtige Österreicher zu Micaela nach Berlin gezogen und dort leben die beiden gemeinsam in der Eigentumswohnung des Erotikmodels.

Sommerhaus-der-Stars-Teilnehmerin Micaela und ihre Beauty-OPs

Nicht nur für das Ausziehen ist die "Nacktschnecke" bekannt, sondern auch dafür, dass nicht mehr alles an ihrem Körper der Natur entspricht. Micaela hat sich bereits schon 12 Mal unters Messer gelegt, sehr zum Leidwesen ihres Freundes Felix. Die erste Schönheits-OP fand bereits im zarten Alter von 15 Jahren statt, denn ihre Nase wollte ihr so gar nicht gefallen.

Das Ergebnis gefiel ihr auch nicht auf Dauer, weshalb sie sich noch zweimal ihre Nase richten ließ. Die erste Brustvergrößerung, der noch einmal drei folgten, fand mit 18 Jahren statt. Ein Kinnimplantat, zahlreiche Botox-Behandlungen, Po-Aufspritzungen, Wangenunterspritzungen und ein künstliches Sixpack folgten. Die eisblauen Kontaktlinsen vervollständigen ihren künstlichen Schönheits-Look. Allerdings sieht Micaela mittlerweile selbst ein, dass nicht alle OPs notwendig waren.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2018: Micaelas „TV-Karriere“ im Überblick

Micaelas TV-Karriere begann mit „Germany's Next Topmodel“, doch es sollte noch viel folgen. Nach der Modelsendung kamen Auftritte bei „Big Brother“, das „Aschenputtel-Experiment“, „Realtiy-Queens auf Safari“und „Das perfekte Dinner,“ um nur ein paar zu nennen.

Auch beim „Promi-Frauentausch“, beim „Supertalent“ als „La Mica & the Fränzi“ und beim „Dschungelcamp 2012“ war sie ebenso mit am Start. Sie erzielte hier sogar den vierten Platz. Danach folgte eine Teilnahme beim ProSieben „Promiboxen“, bei dem sie gegen Indira Weis antrat. Doch sie verlor nach Punkten, trotz Trainings mit Susi Kentikian.

Zu guter Letzt spielte Micaela auch noch in Serien mit wie etwa „R.I.S - die Sprache der Toten“ oder 2017 „Alarm für Cobra 11“ in der Folge „Summer & sharky“. Kurz: Es gibt kaum ein Realtiy-TV-Format, bei dem Micaela nicht dabei war.

