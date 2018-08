Micaela und Felix: Liebes-Comeback vor laufender Kamera - dann sagt er etwas Unbedachtes

Beim „Sommerhaus der Stars“ 2018 waren Micaela Schäfer und Felix Steiner noch ein Paar. Danach schienen sich die beiden getrennt zu haben, nun gibt es ein Comeback - das für neue Reibungen sorgt.

Berlin - Was beim „Sommerhaus der Stars“ 2018 alles gelaufen ist, steht in einem eigenen Kapitel: Zickereien, Beschimpfungen, Androhungen von rechtlichen Schritten und so weiter. Es gab eigentlich nichts, was es nicht gab. Dass so eine Zeit in einem TV-Format auch eine Beziehung belasten kann, ist vorstellbar. So auch die von Micaela Schäfer und Felix Steiner.

In einem Interview mit RTL hat das Erotik-Model erst kürzlich verraten: „Wir haben uns direkt nach dem Sommerhaus erst mal getrennt.“ Die Show habe beiden die Augen geöffnet, behauptet Micaela. „Erst im Sommerhaus haben wir gemerkt, dass wir doch sehr, sehr unterschiedlich sind.“

Während der Zeit im Sommerhaus hat sich das Paar ständig gestritten - anscheinend ausschlaggebend für das Ende der Beziehung. Vor der Kamera hat Schäfer gewohnt frei von intimen Details ausgeplaudert. Unter anderem erwähnte sie, noch nie einen Orgasmus mit Steiner gehabt zu haben. Das hat sicherlich am Ego des Schönlings genagt. Doch nun gibt es ein Comeback - sind die beiden wieder zusammen?

Micaela Schäfer und Felix Steiner: Ein Liebescomeback nach dem „Sommerhaus der Stars“ 2018?

Vor laufender Kamera sagte Felix Steiner: „Ich habe mich nach dem Sommerhaus von Micaela getrennt. Sie hat mich zu sehr verletzt. Ich war zu ihr auch nicht immer nett. Das hat man alles gesehen. Ich brauche eine Partnerin, die zu 100 Prozent hinter mir steht, das Gefühl hatte ich nicht mehr“, führt aber weiter aus und lässt die Bombe platzen: „Aber ich liebe sie auch wirklich.“. Die Nachfrage, ob sie es nochmal versuchen, bejaht Steiner und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Als er versucht Schäfer zu küssen, sagt diese: „Aber nicht das du es dir noch einmal anders überlegst?“. Darauf Steiner: „Ne, mach ich nicht“. Daraufhin fällt ihm Schäfer um den Hals und wirkt überwältigt.

Doch dann wird es kurios. Nach einem Kuss sagt Steiner: „Aber du musst dich ändern“. Schäfer haut ihm daraufhin auf die Schulter und antwortet: „Jetzt fang‘ nicht schon wieder an. Du dich aber auch.“. Steiner daraufhin: „Wir gehen aber in kein Sommerhaus mehr, versprochen!“. Schäfer antwortet prompt: „Wenn dann nur mit anderen Paaren“.

Was als Scherz dienen sollte, ging nach hinten los. Steiner dreht sich genervt weg. Schäfer: „Wir haben auch unterschiedlichen Humor. Wir reden nochmal, Schatz. Nicht das es so ein Überschwung ist.“

