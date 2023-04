„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel und Tochter auf Mallorca mit Messer überfallen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Mit seinen Fans teilt „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel besorgniserregende Neuigkeiten: Er wurde auf Mallorca mit einem Messer bedroht – vor den Augen seiner Tochter.

Mallorca – Man kennt Mallorca als sonniges Balearenparadies und Touristenmekka, neben Ballermann und Traumstränden hat die Insel im Mittelmeer aber auch ihre Schattenseiten. „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel (53) bekam diese bei einem Ausflug mit seiner Tochter Josephine (4) nun am eigenen Leib zu spüren. Denn ein Fremder bedrohte ihn an einer Tankstelle mit einem Messer – und das bei helllichtem Tag und völlig ohne Grund.

„Geisteskranker Typ“: „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel an Tankstelle mit Messer bedroht

„Ich zittere immer noch vor Hass, vor Wut“, meldet sich Steff Jerkel in einem Instagramvideo zu Wort und berichtet von dem traumatischen Erlebnis, das sich ereignete, als er mit Josephine beim Reifen aufpumpen war. An seiner Stammtankstelle hätte sich ihm an einer Zapfsäule ein Fremder genähert, der wohl dachte, er wäre an der Reihe. „Dann hat er rumgepöbelt, rumgehupt und mich angeschrien wie ein Wahnsinniger“, erinnert sich Steff.

Er hätte den Mann gebeten, aufzuhören, sich vor Steffs Tochter Josephine so im Ton zu vergreifen, doch dann wäre die Situation komplett eskaliert: „Da zieht der geisteskranke Typ ein Messer und sagt: ‚Normalerweise müsste ich dich jetzt abstechen.‘“

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

„Da habe ich dann instinktiv ihn (…) zur Ruhe gestellt, weil das ging so schnell alles“, beschreibt Steff seine Reaktion. „Was gibt es für geisteskranke Typen? Da sieht man mal, wie schnell das gehen kann“, erklärt er traurig, „Ich habe instinktiv reagiert und das war auch gut so meiner Meinung nach. Ich hätte auch weggehen können, aber man weiß ja nicht, ob der zusticht.“

Steff konnte schnell handeln und sich gegen den bewaffneten Fremden wehren, der Schock sitzt bei der kleinen Josephine aber bestimmt tief. „Die hatte natürlich Angst und hat geweint“, lässt ihr Vater traurig verlauten, „Normal ist das nicht, wegen einem Reifen aufpumpen, das müsst ihr euch mal vorstellen.“

Kriminalität auf Mallorca Zwar gilt Mallorca allgemein als sicher, dennoch ist auf der Baleareninsel auch Vorsicht geboten. Vor allem Taschendiebe und Einbrüche in leerstehende Finkas sind recht häufig. In letztem Fall wird deswegen empfohlen, regelmäßig den Briefkasten leeren zu lassen und das Anwesen mit einer Alarmanlage zu versehen. Während Gewaltverbrechen in dem beliebten Touristenziel eher weniger vorkommen, herrscht dort ein reges Drogenbusiness. Neben Marihuana, das gerne in Clubs gedealt wird, sind auch Haschisch und Kokain in ganz Spanien weit verbreitet. Übrigens: Als gefährlichster Ort in ganz Europa gilt die britische Stadt Bradford, die einen Crime-Index von 69,2 verzeichnen kann. Auf dem zweiten Platz steht Marseille in Frankreich. (Quellen: reisebuch.de, merkur.de)

„Darf nicht darüber nachdenken“: Peggy Jerofke schockiert von Messerüberfall auf Steff Jerkel

Während sich Steff Jerkel und Josephine bei einem Eis von dem Horror-Erlebnis an der Tankstelle erholen, ist vor allem Eine völlig außer sich vor Sorge: Josephines Mama Peggy Jerofke (47). „Darf nicht darüber nachdenken“, schreibt sie unter dem Video ihres Ex-Freundes, „Was hätte passieren können und das noch alles vor den Augen unserer kleinen Josephine.“ Auch Steffs Follower drücken der kleinen Familie ihr Mitgefühl aus. „Absolut krank sowas“, schimpft ein Instagram-Nutzer, „Was ist los mit den Menschen, was stimmt da nicht?“, zeigt sich eine Userin völlig fassungslos.

Schockierendes Erlebnis: „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel wurde auf Mallorca mit einem Messer bedroht. © Screenshot/Instagram/steff.jerkel (Fotomontage)

Man kann nur hoffen, dass sich Steff und Josephine von dem angsteinflößenden Nachmittag schnell wieder erholt haben. Leider kam es für die beiden vor ein paar Wochen in Thailand schon einmal zu einem tragischen Zwischenfall, denn ein Bus mit „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel und Tochter Josephine an Bord tötete einen Mopedfahrer. Verwendete Quellen: Instagram/steff.jerkel, reisebuch.de, merkur.de