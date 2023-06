„Hartz und herzlich“-Nachwuchs besteht Führerschein – und fährt erstmal dicken Benz

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“: Elvis teilt seinen Fans einen neuen Meilenstein in der Familie mit. Sein Sohn Martin hat den Führerschein bestanden – und fährt direkt einen Mercedes.

Erst kürzlich sind neue Folgen der Sozialdoku „Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz Baracken“ über die Fernseher geflimmert. In der neuen Staffel der Sozialdoku bekommen die Zuschauer einen Einblick, wie die Bewohner der ehemaligen Arbeitersiedlung in Mannheim mit wenig Geld, aber vielen Problemen klarkommen. Jetzt verkündet ein Nachwuchs-Barackler gute Neuigkeiten, wie MANNHEIM24 berichtet:

Name Hartz und herzlich Sender RTLZWEI Episoden 51 + Specials in 17+ Staffeln

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Martin hält seinen Führerschein in den Händen – „schöner Tag“

Erst Anfang Juni hat RTLZWEI neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Mannheimer Benz-Baracken ausgestrahlt. Die sind jetzt aber schon wieder vorbei. Doch auch in der Sendepause bekommen die Zuschauer kleine Einblicke, wie das Leben der Sozialhilfeempfänger weitergeht.

So hält Zuschauerliebling Elvis seine Fans über die Facebook-Serie „Einfach Elvis“ über die neuesten Ereignisse im gelben Reihenhaus auf dem Laufenden. Doch auch auf TikTok gewährt er seinen Followern private Einblicke. In seinem aktuellen Beitrag spricht Elvis über einen Meilenstein seines Sohnes Martin: „Heute ist ein schöner Tag“, schreibt er in Social Media.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Elvis ist stolz auf seinen Sohn – und macht eine Spritztour

Elvis‘ ältester Sohn Martin hat seinen Führerschein bestanden! Der Mannheimer lässt es sich natürlich nicht nehmen, eine Spritztour mit seinem Sohn zu unternehmen. In einem Videoclip ist zu sehen, wie Martin mit leuchtenden Augen hinter dem Steuer sitzt: „Mein Sohn hat heute seinen Führerschein bestanden“, ruft Elvis in die Kamera.

Während sein Sohn jetzt die Straßen unsicher macht, sitzt Elvis auf dem Beifahrersitz. Der Grund: Der „Hartz und herzlich“-Star Elvis hat seinen Führerschein vor einigen Jahren verloren. Dennoch kann er sich über die Spazierfahrt mit seinem Sohn freuen. Elvis‘ Familie ist vernarrt in Autos – und selbst die Jüngsten haben Benzin im Blut.

„Hartz und herzlich“-Nachwuchs fährt einen Mercedes – „Das Ding hat Pferde ohne Ende“

Da Elvis und sein Sohn echte Auto-Fans sind, fährt Martin seine ersten Strecken natürlich auch in einem besonderen Auto. „Er darf direkt mit dem Cabrio fahren“, erklärt Elvis im TikTok-Clip. Grinsend sitzt Martin hinter dem Steuer des Mercedes Cabrios. „Immer schön langsam mit dem Auto. Das Ding hat Pferde ohne Ende“, weist Elvis seinen Nachwuchs an.

Der erste Halt des Vater-Sohn-Duos? Na klar! Erstmal zur Tankstelle. Elvis zeigt sich stolz: „Das erste Kind mit Führerschein. Geil!“. Nachdem der „Hartz und herzlich“-Nachwuchs seinen Ausbildungsvertrag unterzeichnet hat und somit festgelegt hat, wo seine Karriere hinführt, stehen ihm nun alle Türen offen. (sik)