Beliebtes Restaurant kämpft im TV um Titel: Überzeugt „Fish & Steak“ den Experten?

Der Restaurantbesitzer von „Fish & Steak“ in Offenbach ist bei der TV-Show „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel eins dabei. Überzeugt er den Experten?

aus Der Besitzer Ali Caliskan will mit Fish, Steak und anderen Grillspezialitäten überzeugen

Offenbach - Die TV-Show „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel eins stellt jede Woche fünf verschiedene Restaurants in Deutschland vor. Jeden Tag ist ein anderes Lokal an der Reihe und muss seine Gäste – die Besitzer der jeweils anderen Restaurants - mit seinen leckersten Speisen und Getränken überzeugen.

Aber auch eine geschmackvolle Einrichtung und kompetente Bewirtung fließen in die Beurteilung mit ein. Bewerten können die Gäste mit Punkten von 1-10. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte vorweisen kann, hat den Wettbewerb gewonnen und erhält ein sattes Preisgeld von 3000 Euro sowie eine Trophäe in Form eines Tellers.

„Mein Lokal, dein Lokal“: „Fish & Steak“ in Offenbach kämpft bei Kabel eins um den Titel

Diesen Gewinn bei „Mein Lokal, dein Lokal“ bei Kabel eins will sich diese Woche der 28-jährige Ali Caliskan aus Offenbach sichern. Nach seiner Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker jobbte er in unterschiedlichsten Lokalen bis er 2018 schließlich Restaurantleiter im „Fish & Steak“ wurde. Dieses zeichnet sich vor allem durch seine exquisiten Grillgerichte, edlen Weine sowie einer stilvollen maritimen Einrichtung aus.

„Mein Lokal, dein Lokal“: „Fish & Steak“ in Offenbach will mit außergewöhnlichen Einrichtung überzeugen

Besonders reizvoll an Alis Restaurant „Fish & Steak“ in Offenbach: Die offene Küche, die einen Blick auf die Zubereitung der Speisen erlaubt sowie eine hauseigene Fischtheke, an der sich die Gäste unter anderem kanadischen Hummer bestellen können. Wer vor dem Besuch oder während der Sendung von „Mein Lokal, dein Lokal“ bei Kabel eins schon mal einen Blick in das Lokal werfen möchte, kann sich nun sogar auf der Website mit einem 360 Grad Video durch die eleganten Räumlichkeiten führen lassen.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Restaurantleiter aus Offenbach muss sich auf Kabel eins durchsetzen

Um bei der dieswöchigen Ausgabe des Restaurant-Wettbewerbs „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel eins zu siegen, muss sich Ali aus Offenbach mit dem „Fish & Steak“ jedoch gegen vier weitere Lokale durchsetzen, unter anderem aus Hanau und Frankfurt. Ob er deren Besitzer mit seinen Grillgerichten beim Testessen in der TV-Show überzeugen kann, bleibt spannend. Zumindest Ali selbst findet, dass der Besuch in seinem Restaurant in Offenbach „ein einmaliges Erlebnis für alle Ihre Sinne in einem originellen und atemberaubenden Ambiente“ ist. Ob seine Gäste dem zustimmen und Ali sich den Sieg sichern kann, erfahren wir am Donnerstag (04.06.2020), 17.55 Uhr bei Kabel eins.

Von Teresa Toth

*op-online.de ist Teil der bundesweiten Ippen-Digital-Zentralredaktion.

