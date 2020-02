Maybrit Illner (ZDF): Talkshow mit Sondersendung zu Hanau

Die ZDF-Talkshow von Maybrit Illner sendet heute eine Sondersendung zu den Ereignissen in Hanau. Zu Gast sind unter anderem Armin Laschet (CDU) und Claudia Roth (Grüne).

Berlin - Wegen der schrecklichen Ereignisse in Hanau (Hessen) sendet das ZDF am Donnerstag, den 20. Februar 2020, um 22:35 Uhr ein „Maybrit Illner Spezial“.

"Maybrit Illner Spezial“ (ZDF): Sondersendung zum vermutlichen Terror-Anschlag in Hanau

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.02-20.02.2020) erschoss der vermutlich der 43-jährige Tobias R. zehn Menschen. Die Leiche des mutmaßlichen Täters wurde später in seiner eigenen Wohnung neben der Leiche seiner Mutter gefunden.

Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts. Die Polizei und hochrangige Politiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gehen von einem rechtsextremen, rassistischen Motiv bei der Tat in Hanau aus. Unter den Opfern sollen auch mehrere Menschen mit kurdischer Herkunft sein.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Politiker fordern nach Schüssen in Hanau Konsequenzen

Zahlreiche Politiker zeigten sich erschüttert über die Ereignisse. Merkel verurteilte die Gewalttat scharf: „Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen“

Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Gewalttat von Hanau* Konsequenzen in Politik und Gesellschaft gefordert: „Unsere politischen Debatten dürfen sich nicht davor herumdrücken, dass es 75 Jahre nach Ende der NS-Diktatur wieder rechten Terror in Deutschland gibt“

Die Stadt Hanau (Hessen) hat alle Bürger dazu eingeladen, an einer Mahnwache teilzunehmen. In einer Meldung heißt es dazu: „Um 18 Uhr findet auf dem Marktplatz eine Mahnwache statt, um den Menschen in der Stadt eine Möglichkeit zu geben, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.“ Auch am Brandenburger Tor in Berlin findet um 18 Uhr eine Mahnwache statt.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Das sind die Gäste bei der Sondersendung zu Hanau

Claudia Roth (B´90/Grüne), Bundestagsvizepräsidentin

(B´90/Grüne), Bundestagsvizepräsidentin Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident NRW



(CDU), Ministerpräsident NRW Kübra Gümüşay , Journalistin, Autorin



, Journalistin, Autorin Matthias Quent , Rechtsextremismus-Forscher, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena (IDZ)



, Rechtsextremismus-Forscher, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena (IDZ) Janine Wissler, (Die Linke), Landtags-Fraktionsvorsitzende Hessen, war u. a. Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtages, stellv. Parteivorsitzende



