May the 4th be with you! oder: Was genau ist eigentlich der Star Wars-Tag?

Was genau ist der Star Wars Day aka May the 4th? © Lucasfilm/Walt Disney

„May the 4th be with you!” Am heutigen 4. Mai wird einer von zwar gleich mehreren, wahrscheinlich jedoch der bekannteste „Star Wars“-Tag in der Fanszene der Weltraumsaga gefeiert. Was steckt eigentlich hinter diesem nerdigen Feiertag?

Vor einem ganz knappen Monat, genau genommen am 5. April, war der First Contact Day den Fans von „Star Trek“ feiern. Vergleichbares gibt es auch in den Fan-Welten des benachbarten Universums von „Star Wars“.

Seit 1995, verstärkt seit 2011 wird der 4. Mai, wenn auch inoffiziell als „Star Wars Day“ begangen. Fans der einstmals von George Lucas ersonnenen Sternensaga, die mittlerweile elf Kino-, drei TV-Realfilme, vier Live-Action-Streamingserien (zwei weitere befinden sich mit „Ahsoka“ und „Skeleton Crew“ derzeit im Landeanflug), sieben Zeichentrick- beziehungsweise Computeranimationsserien sowie diverse Kurzreihen, Filmchen und Specials aus den LEGO-Welten von „Star Wars“ umfasst, huldigen an diesem Tag dem Objekt ihrer Verehrung in ganz besonders hohem Maße. Was genau dahinter steckt und wie man den Star-Wars-Tag begeht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)