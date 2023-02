„Endlich eigene Wohnung“ – „Hartz und herzlich“-Paar verlässt Benz-Baracken

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“: Eigentlich wollen Martina (21) und Jonas (22) schon lang aus den Benz-Baracken ausziehen. Doch Jonas muss immer wieder Schulden abbezahlen – bis jetzt!

In den Benz-Baracken in Mannheim leben Menschen mit Herz – doch die soziale Härte gehört zu ihrem Alltag. So hat auch „Hartz und herzlich“-Teilnehmer Jonas (22) das Herz am rechten Fleck, einfach ist das Leben mit finanziellen Sorgen aber auch für ihn nicht. Eigentlich will der junge Sicherheits-Mitarbeiter seinen Führerschein machen und den Benz-Baracken den Rücken kehren, doch immer wieder kommen ihm Nachzahlungen vom Amt dabei in die Quere.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Liebling Jonas will wegziehen – und sucht fieberhaft nach Wohnung

Jonas lebt noch bei seiner Mutter Simone im grünen Block des Mannheimer Kult-Viertels, wie MANNHEIM24 berichtet. Das Duo bildet eine Bedarfsgemeinschaft. Deswegen muss der Sicherheits-Mitarbeiter mit seinem Einkommen für die Schulden seiner Mutter aufkommen. Der 22-Jährige hat es nicht leicht: Er arbeitet viel, verdient sein eigenes Geld und kommt trotzdem auf keinen grünen Zweig.

Es ist ein Teufelskreis für Jonas, denn am liebsten würde er den Benz-Baracken den Rücken kehren und gemeinsam mit seiner Freundin Martina ausziehen. Doch das ist nicht so einfach. Immer wieder muss er die Schulden seiner Mutter abzahlen – und kommt dabei an seine Grenzen. Auf Instagram verkündet der TV-Liebling jetzt, dass sich das Kämpfen für eine gemeinsame Zukunft gelohnt hat!

„Hartz und herzlich“ in Mannheim: TV-Liebling Jonas ist ausgezogen – „endlich unsere eigene Wohnung“

Mit Martina wagt der Barackler jetzt endlich einen Neuanfang, wie er am 1. Februar auf Instagram preisgibt: „Unser Update. Ich und meine Freundin haben die Benz Baracken vor einiger Zeit verlassen. Wir haben endlich unsere eigene Wohnung gefunden“, schreibt Jonas in seinem Instagram-Beitrag.

Bisher hat sich die Wohnungssuche schwerer gestaltet als gedacht. Neben den Schulden, haben vor allem die Hartz IV-Klischees bei Jonas von „Hartz und herzlich“ für Unmut und sogar für Wohnungsabsagen gesorgt. „Es geht immer um das [blöde] Geld“, hörten die „Hartz und herzlich“-Zuschauer Jonas regelmäßig in der Sozialdoku auf RTLZWEI schimpfen.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Jonas spricht über den Umzug – „sind sehr weit gekommen“

Der junge Mannheimer freut sich über die Veränderung in seinem Leben. Nach Monaten voller Frust, kann er jetzt positiv in die Zukunft blicken: „Jetzt werden neue Ziele gesetzt und weiter gemacht“, ist in seiner Instagram-Story zu lesen. Auch der Umzug sei bisher reibungslos verlaufen: „Der Umzug ist noch nicht ganz vollendet, aber wir sind sehr weit gekommen“, so Jonas auf Instagram weiter.

Wohin der gebürtige Mannheimer mit seiner Freundin gezogen ist, verrät er nicht. Was jedoch schon feststeht, ist, dass Jonas sich zu einem großen Schritt entschlossen hat und das, obwohl er seine Kindheit in den Benz-Baracken positiv in Erinnerung hat. Auch „Hartz und herzlich“-Nachwuchs Pascal hat die sozialschwache Siedlung verlassen – und ist für die Liebe nach Kusel gezogen. (sik)