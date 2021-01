Markus Lanz (ZDF): Ministerpräsident Kretschmann gerät ins Corona-Schwimmen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann steht am Corona-Schul-Pranger.

Grünen-Politiker Winfried Kretschmann rechtfertigt bei Markus Lanz (ZDF) seine Corona-Schulpolitik. Dafür wird der Ministerpräsident an den Pranger gestellt.

Hamburg-Altona – In der Markus-Lanz-Ausgabe vom Dienstag, 26. Januar 2021, sieht sich Grünen-Politiker Winfried Kretschmann mit reichlich Kritik konfrontiert. Der Ministerpräsident Baden-Württembergs plädiert dafür, die Schulen in seinem Bundesland bereits am 1. Februar zu öffnen. Grundsätzlich hat die Ministerkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel aber ergeben, dass die nicht vor dem 14. Februar erfolgen soll.

ZDF-Moderator Markus Lanz* möchte verstehen, was Kretschmann zu seinem Vorgehen bewegt. Der 72-Jährige verweist auf Meinungen von Experten, auf Basis dessen er seine Entscheidung getroffen habe. Als Kretschmann auf eine Corona*-Studie aus dem Frühjahr 2020 verweist, gerät der Politiker gehörig ins Schwimmen. Denn laut dem Hamburger Talkmaster sei hier noch nicht berücksichtigt worden, welche Folgen und Gefahren die Coronavirus-Mutation mit sich bringt. Deswegen macht Lanz Kretschmann regelrecht fertig*. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.