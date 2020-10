Markus Lanz (ZDF): Hamburger Talkshow mit hochkarätigen Gästen – hitzige Diskussionen mit Stars, Sternchen und Prominenten

Der Hamburger TV-Moderator Markus Lanz ist das Aushängeschild seiner gleichnamigen ZDF-Talkshow. Mit seiner frechen und oftmals direkten Art überrumpelt er oftmals seine Gäste und weiß, wie hitzige Diskussionen zu führen.

Hamburg* – Markus Lanz* und seine gleichnamige ZDF*-Talkshow sind seit 2008 eine feste Institution in der deutschen TV-Landschaft. Diskussionen mit dem Hamburger Moderator bieten zumeist bestes Unterhaltungspotential. Nicht immer wird sachlich und fachlich argumentiert, jedoch weiß der 51-Jährige die Expertise seiner Gäste stets zu schätzen.

Markus Lanz (ZDF): Hamburger Talkshow lebt von Debatten und Diskussionen

Ob Politiker, Sportler oder Wissenschaftler – Markus Lanz wartet mit einer Diversität an Gästen und Themen auf, die sich aktuellen Anlässen anpasst. Ob vor der Sommerpause* oder nach der Sommerpause* – genug Anlass für Debatten gab es immer. In einer Mischung aus gewollten Provokationen und kleinen Sticheleien versucht der Hamburger Talkmaster, jede noch so kleine Informationen aus seinen Gästen herauszukitzeln.

Dies gelingt ihm mal mehr und mal weniger. Erst durch permanentes Nachbohren löst sich manch ein Gesprächspartner aus seiner Lethargie und gibt Anekdoten zum Besten, die letztendlich gute Einschaltquoten garantieren. Zudem werden die ZDF-Zuschauer über Hintergründe informiert, die diesen oftmals ungefiltert und ungeschönt vermittelt werden.

Sendungen von „Markus Lanz“ (ZDF) im Überblick: Friedrich Merz (CDU) kritisiert Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Fußballtrainer Christoph Daum überrascht mit Haarproben-Story

„Markus Lanz (ZDF) vom Mittwoch, 14. Oktober 2020*: Jens Spahn (CDU) am Pranger bei Markus Lanz (ZDF): Friedrich Merz (CDU) drischt auf Gesundheitsminister ein – CDU-Politiker Friedrich Merz „brilliert“ in der Hamburger Runde von ZDF-Talkmaster Markus Lanz durch seine unterschwellige Kritik an Parteikollege und Gesundheitsminister Jens Spahn. So lässt Merz verlauten, dass er in der Position von Spahn eine besseren Umgang hinsichtlich der Beschaffung von Atemschutzmasken gefunden hätte.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Dienstag, 13. Oktober 2020*: Markus Lanz (ZDF): Koks-Coach Christoph Daum mimt Unschuldslamm – „hatte reines Gewissen“ – Fußballtrainer Christoph Daum spricht in der Hamburger Runde von ZDF-Moderator Markus Lanz über seine bewegte Drogen-Vergangenheit. Der heute 66-Jährige setzt sich in den Herbst 2000 zurück und erzählt von einer anonymen Haarprobe, die negativ ausfiel. Kurz darauf gab Daum eine weitere Haarprobe ab, das Ergebnis: positiv. Dies kann sich der Trainer nicht erklären, schließlich sei er zu diesem Zeitpunkt sechs Monate ohne Drogen ausgekommen.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Donnerstag, 1. Oktober 2020*: Manuela Schwesig (SPD) bei Markus Lanz (ZDF): Neue Corona-Regeln sind Quatsch – Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, kritisiert in der Talkshow von ZDF-Moderator Markus Lanz die neuen Regelungen in Bezug auf Coronavirus-Sars-CoV-2. Die SPD-Politikerin fordert, dass Einschränkungen nicht bundeseinheitlich, sondern lokal, also von Bundesland zu Bundesland, gelten sollen.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Mittwoch, 30. September 2020*: Grüner Jürgen Trittin bei Markus Lanz (ZDF): US-Präsident Donald Trump ohne Florida verloren – Grünen-Politiker spricht in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz über die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Im Fokus steht US-Präsident Donald Trump, dessen Wiederwahl Trittin befürchtet. Zudem erläutert der 66-Jährige, aus welchen Motiven Menschen Trump wählen und wie sehr populistische Bewegungen größere Personengruppen für sich vereinnahmen können.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Dienstag, 29. September 2020*: Peter Tschentscher (SPD) in Angst – strengere Corona-Regeln angekündigt – Der Erste Bürgermeister Hamburgs, Peter Tschentscher, spricht im Rahmen der ZDF-Talkshow von Markus Lanz über die neuen Verordnungen hinsichtlich des Umgangs mit Coronavirus-Sars-CoV-2. Der SPD-Politiker und der Moderator kommen schnell auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu sprechen, die für ihre Pandemie-Politik in der Kritik steht. Tschentscher springt ihr zur Seite und will gar nicht erst eine Diskussion über Merkel aufkommen lassen.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Donnerstag, 24. September 2020*: Karl Lauterbach (SPD) bei Markus Lanz (ZDF): Corona-Jugendliche töten unsere Rentner – SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach diskutiert mit Markus Lanz über die Gefährlichkeit und Verbreitung von Coronavirus-Sars-CoV-2. Lauterbach schockt den ZDF-Moderator mit der Aussage, dass sich das sorglose Verhalten der Menschen im Sommer im Herbst spürbar rächen wird. Der Politiker sieht vor allem Rentner in Gefahr, die dementsprechend unter den „Vergehen“ der Jüngeren leiden müssten.

„Markus Lanz" (ZDF) vom Mittwoch, 23. September 2020*: Linke Katja Kipping bei Markus Lanz (ZDF): Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) lässt deutsche Kinder hungern – Linken-Chefin Katja Kipping äußert sich in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz über die Ambitionen ihrer Partei bei der Bundestagswahl 2021. Kein allzu gutes Wort verliert die Politikerin über den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der ihrer Ansicht nach nicht dazu geeignet ist, Armut zu bekämpfen. Dies würde nur durch ein Bündnis von Linken und Sozialdemokraten möglich sein – behauptet Katja Kipping.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Dienstag, 22. September 2020*: Entsetzen bei Markus Lanz (ZDF): Bar-Betreiber geldgeil – Corona-Tote „in Kauf genommen“ – ZDF-Moderator Markus Lanz zeigt sich in der neuesten Ausgabe seiner Talkshow sichtlich überrascht von den Fake-Namen, die Hamburger Partygänger bei ihren Besuchen in Bars und Diskotheken angeben. Im Gespräch mit dem Hamburger Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) wird schnell deutlich, dass bis zu 70 Prozent der Menschen nicht ihren richtigen Namen angeben wollen. Dies will der Talkmaster nicht wahrhaben.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Donnerstag, 17. September 2020*: Grüne Göring-Eckardt bei Markus Lanz (ZDF): Moria-Kinder hungern und frieren – „was machen Griechen mit EU-Hilfsgeldern?“ – Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt spricht in der Hamburger Runde von ZDF-Moderator Markus Lanz über das abgebrannte Flüchtlingslager Moria auf Griechenland. Im Rahmen dessen verurteilt die 54-Jährige das Nicht-Handeln der griechischen Regierung, die mit Geldern in Millionenhöhe Unterkünfte für die geflüchteten Menschen bauen sollten. Dies ist jedoch nicht erfolgt, der Aufschrei war und ist groß.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Mittwoch, 16. September 2020*: Cum-Ex-Skandal bei Markus Lanz (ZDF): SPD-General reitet Kanzlerkandidat in den Schlamassel – Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spricht in der Hamburger Talkshow von ZDF-Moderator Markus Lanz über den Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten, Olaf Scholz. Der ehemalige Bürgermeister sieht sich mit dem „Cum-Ex-Skandal“ konfrontiert, es geht um Steuerhinterziehung. Klingbeil sieht Olaf Scholz aber in keiner Schuld und verteidigt den SPD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2021 vehement.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Dienstag, 15. September 2020*: Herbert Reul (CDU) verurteilt türkische Mitbürger – Vorwurf des fehlenden Migrationswillens – Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) kritisiert in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz das fehlende Engagement türkischer Mitbürger hinsichtlich der Integration in Deutschland. Der 68-jährige Politiker sieht Verfehlungen auf beiden Seiten, also von Politik, aber auch den Menschen mit Migrationshintergrund. Zudem wird über Perspektivlosigkeit gesprochen, die laut Journalist Olaf Sundermeyer oftmals in Clan-Kriminalität münden würde.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Donnerstag, 10. September 2020*: Markus Lanz (ZDF): Abgas-Peter torpediert CO2-Reduzierung – Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) unter Beschuss – Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier muss sich in der Hamburger Runde von Moderator Markus Lanz reichlich Kritik anhören. Dem CDU-Politiker wird vorgeworfen, eine CO2-Reduzierung blockiert zu haben. Zudem prangert Wirtschaftswissenschaftler Ferdinand Dudenhöffer an, dass Altmaier die Benzin- und Dieselpreise erhöht hat.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Mittwoch, 9. September 2020*: Horst Seehofer (CSU) am Pranger – Innenminister soll Moria-Flüchtlinge retten – Zwar ist CSU-Politiker Horst Seehofer in der Hamburger Runde von ZDF-Moderator Markus Lanz nicht zugegen, doch steht der Innenminister für seine Flüchtlingspolitik im Fokus. Vom 71-Jährigen wird gefordert, die Grenzen für Moria-Flüchtlinge zu öffnen und diese nach Deutschland zu holen. Es wäre ein Akt der „Nächstenliebe“ und auch zwingend notwendig.

„Markus Lanz" (ZDF) vom Dienstag, 8. September 2020*: Ramelow (Linke) pöbelt im Landtag gegen AfD – Anzeige ist raus – Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich in der Hamburger Runde von Markus Lanz für einen Ausraster im Landtag seines Bundeslands entschuldigt. Der Linken-Politiker hatte einen AfD-Mann beleidigt und muss nun mit den Konsequenzen leben. Darüber hinaus spricht Ramelow über den Zustand seiner Partei und die Vergiftung von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny.