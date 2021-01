Markus Lanz (ZDF): Talkshow fest in der Hand von Corona

Nach wie vor beschäftigt sich ZDF-Moderator Markus Lanz mit der Coronavirus-Krise. Der Umgang mit der Pandemie wird oft hitzig diskutiert – Lanz muss schlichten.

Hamburg*-Altona – Das Coronavirus* sorgt weiterhin dafür, dass das gesellschaftliche Leben nicht in der Form stattfinden kann, wie es einst der Fall war. Neue Beschlüsse und Regeln sind zwingend notwendig, um der globalen Pandemie Einhalt zu gebieten. Dieses bietet ZDF-Moderator Markus Lanz* und seinen Gästen reichlich Gesprächsstoff. Nicht selten verfällt die Hamburger* Runde vom Talkmaster in Streitgespräche, der „Journalist des Jahres*“ muss in diesen Fällen oftmals als Mediator fungieren und die absolute Eskalation verhindern.

Markus Lanz (ZDF): Moderator als Corona-Streitgespräche-Mediator

Vor allem politische Entscheidungsträger, allen voran die 16 Ministerpräsidenten, und Mediziner haben zuhauf andere Ansichten, die im Rahmen der Talkshow aufeinanderprallen. Mal werden Coronavirus-Regeln von SPD-Gesundheitsökonom Karl Lauterbach* für zu lasch* befunden, mal eiert ein Landeschef wie Schleswig-Holstein-Boss Daniel Günther* hinsichtlich der verschärften Maskenpflicht herum. Sehr zum Missfallen von Markus Lanz, der energisch einschreitet*.

Generell blüht der ZDF*-Talkmaster im Rahmen seiner Coronavirus-Berichterstattung regelrecht auf. Der Hamburger Moderator schlägt aus seinen vermeintlichen Schwächen Kapital und nutzt diese zu seinem Vorteil*. Nur so ist es Markus Lanz möglich, Herr der Lage zu bleiben und ausufernde Diskussionen und Debatten weitestgehend im Griff zu behalten. Hierfür lädt sich der 51-Jährige renommierte Gäste ein, die mit ihrer Expertise zu glänzen wissen und Lanz desöfteren sogar zu verblüffen wissen.

Sendungen von „Markus Lanz“ (ZDF) im Überblick:

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Dienstag, 19. Januar 2021*: Lauterbach (SPD) warnt vor neuer Pandemie – SPD-Mediziner Karl Lauterbach ist besorgt. In der Hamburger Runde von ZDF-Moderator Markus Lanz spricht der 57-Jährige über das Coronavirus, die Gefahren der neu aufgetretenen Virus-Mutationen und die sogenannte „Zero Covid“-Strategie. Lauterbach geht soweit zu sagen, dass die Corona-Mutation als Ausbruch einer „neuen Pandemie“ bezeichnet werden kann. Dies treibt dem Talkmaster Sorgenfalten auf die Stirn. Wird es sich bewahrheiten?