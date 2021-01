Markus Lanz (ZDF): Coronavirus nonstop – Hamburger Moderator beleuchtet Pandemie

Die Coronavirus-Krise bestimmt die ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Der Moderator ist für seine Pandemie-Berichterstattung sogar ausgezeichnet worden.

Hamburg*-Altona – Die globale Pandemie macht auch vor den Talkshows dieses Landes nicht halt. Oftmals liegt der Fokus in der jeweiligen Sendung auf der Coronavirus*-Krise, den damit verbundenen Regeln, Maßnahmen sowie Einschränkungen. Dies gilt auch für die Hamburger Runde von Markus Lanz*, der dreimal die Woche mit Experten, Medizinern und Politikern über die neuesten Entwicklungen spricht.

Markus Lanz (ZDF): Corona-Berichterstattung gewürdigt – Moderator wird ausgezeichnet

Nach Ansicht vom Medium Magazin, einer Fachzeitschrift für Journalisten, ist Markus Lanz „stets exzellent vorbereitet“* und hält „mit kritischen, aber fairen Nachfragen nicht zurück.“ Und das, „trotz der Dramatik das Menschliche, ja auch das Unterhaltende nicht aus dem Blick zu verlieren“, heißt es in einer entsprechenden Begründung, mit welcher der Preis „Journalist des Jahres“ in der Unterhaltungskategorie für den ZDF*-Moderator legitimiert wird.

Gegen Widerstände innerhalb seiner Talkshow muss Markus Lanz immer wieder ankämpfen. Denn oftmals behalten Gespräche keinen sachlichen Grundton, sondern entwickeln sich zu ausufernden Streitgesprächen, in denen der informative Mehrwert für den TV-Zuschauer zu verlieren gehen droht. Dem weiß der ZDF-Star auf seine ganz eigene Art und Weise entgegenzuwirken, mitunter muss er dafür laut werden und beispielsweise auf die Notwendigkeit der Maskenpflicht* hinweisen.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Dienstag, 5. Januar 2021*: Tschentscher (SPD) gesteht Lockdown-Versagen ein – Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher muss sich in der Hamburger Runde der Kritik von zwei Journalistinnen stellen. Der SPD-Politiker gesteht zwar Fehler im Umgang mit einem frühzeitigen, härteren Lockdown ein, „glänzt“ zuweilen aber durch das Zuschieben von Fehlern an andere Behörden. Das sorgt für großen Unmut in der ZDF-Talkshow, es wird gar vermutet, dass die SPD die Misere rund um die Corona-Impfstoffbeschaffung für ihren Wahlkampf nutzt.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Donnerstag, 17. Dezember 2020*: FDP-Legende wittert Corona-Lockdown-Verschwörung – FDP-Politiker Gerhart Baum vertritt im Gespräch mit Moderator Markus Lanz ganz eigene, spezielle Ansichten, was die Corona-Politik der Bundesregierung betrifft. Für den 88-Jährigen würde eine „Wahrheit“ verschwiegen werden. Dies weiß Baum jedoch nicht allzu konkret auszuführen. Er ist zwar der Ansicht, dass die Politik derzeit eine schwierige Aufgabe habe, übt aber dennoch Kritik an den Lockdown-Maßnahmen.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Mittwoch, 16. Dezember 2020*: Große Sorge um Bestseller-Autor – Twitter dreht durch – Der Auftritt von Schrifsteller Benjamin von Stuckrad-Barre bei Markus Lanz sorgt bei Twitter für Empörung. Viele Zuschauer kritisieren die Einladung des Bremers in die ZDF-Talkshow, sein Auftreten würde verstörend wirken. Oftmals wird auf die Alkohol- und Drogenvergangenheit Stuckrad-Barres hingewiesen, dies hätte deutliche Spuren bei ihm hinterlassen. Zu Gast ist der Autor, um über seine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Schriftsteller Martin Suter zu sprechen.

„Markus Lanz“ (ZDF) vom Dienstag, 15. Dezember 2020*: Bergsteiger Messner bei Markus Lanz (ZDF): Après-Ski in Corona-Zeiten? – Kult-Kletterer Reinhold Messner spricht in der Hamburger Runde von Markus Lanz über die Coronavirus-Krise. Der Bergsteiger sieht in der Pandemie eine Chance zur Entschleunigung und auch die Möglichkeit, neue Wintersportarten, ganz ohne Menschenkontakt, auszutesten. Doch kann Messner auch verstehen, dass viele Berufszweige vor dem finanziellen Ruin stehen. Beispielsweise die Personen, die in Gebieten der Alpen arbeiten und ihr Geld mit Aprés Ski verdienen.