Peinlich-Auftritt bei Markus Lanz: Moderator kramt Schmuddel-Story von Gast hervor

In der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ greift der Moderator tief in die Schmuddelkiste - musste das sein?

Markus Lanz hatte in seiner ZDF-Talkshow am Donnerstagabend drei Männer und eine Frau zu Gast. Beim Vorstellen seiner Runde holt der Moderator sehr weit aus und plaudert sich um Kopf und Kragen.

Hamburg - Um das Publikum für seine Gäste zu begeistern, stellt Moderator Markus Lanz in der gleichnamigen ZDF-Talkshow seine Gäste zum Auftakt der Sendung minutenlang vor. Diesem Ritual folgte Markus Lanz auch am Donnerstagabend. Bei der Begrüßung von Autorin Charlotte Roche (40) hatte sich Lanz etwas besonderes einfallen lassen. Dabei konnte er es sich wohl nicht verkneifen in die Schmuddelkiste zu greifen und hängte sich an alten schmierigen Zoten auf.

Markus Lanz - seine peinliche Begrüßung

Charlotte Roche wird auf der ZDF-Webseite wie folgt beschreiben: „Vor 100 Jahren wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Roche erklärt, warum sie meint, dass noch keine Gleichberechtigung erreicht wurde und spricht über ihre aktuellen Projekte.“

Markus Lanz begrüßt die 40-jährige Bestseller-Autorin allerdings ganz anders: „Als sie 2008 ein Buch mit dem süffigen Titel „Feuchtgebiete“ vorlegte und so langsam klar wurde, dass mit dem Feuchtgebiet nicht das Erdinger Moos gemeint war, wurde es erst zum Skandal und dann zum riesigen Erfolg.“

Der Skandal um den Roman „Feuchtgebiete“ ist zehn Jahre her. In unserer schnelllebigen Zeit für viele Geschichte. Witze über das Thema Feuchtgebiete gibt es wohl zu genüge. Doch Markus Lanz reitet weiter darauf herum und es wird immer peinlicher.

„Vordergründig ging es damals in dem Buch um soviel Sex, dass man als Leser kurz davor war als Eremit für immer in die Wüste Gobi zu gehen“, führt Lanz weiter aus.

Um das Blut der Zuschauer und Zuschauerinnen am vorgerückten Abend wohl weiter in Wallung zu bringen, setzt Lanz nach dieser Aussage keinen Punkt, sondern legt nochmal nach. „Aber, dann kamen mehrere wunderbare Bücher über die sie einmal den Satz gesagt hat ‚Das war wirklich alles Penis frei‘.“

Nachdem Lanz wohl endlich sein Pulver verschossen hat, dürfen alle dann doch erfahren, was Charlotte Roche heute so treibt. Nämlich, dass sie derzeit für die Kollegen der Süddeutschen eine Kolumne schreibt. Ihr aktuelles Projekt scheint wohl weniger „süffig“ zu sein.

Die Gäste in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ (15. November 2018)

Volker Bouffier

Journalist Markus Feldenkirchen

Autorin Charlotte Roche

Schauspieler Christian Berkel

