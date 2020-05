Markus Lanz (ZDF) bricht Lanze für Corona-Star Christian Drosten – „Bild-Zeitung ist furchtbar“

Beim ZDF Talk von Star-Moderator Lanz erhält Virologe Christian Drosten Rückendeckung. Auch die Lehrer erhalten Unterstüztung.

Hamburg - Christian Drosten, Deutschlands berühmtester Virologe, hat Streit mit der „Bild“-Zeitung. Er wirft dem Blatt „tendenziöse Berichterstattung“ vor. Rückendeckung erhält er in der Sendung von Markus Lanz* im ZDF von Martin Stümer, ebenfalls ein Virologe. „Wir sind Wissenschaftler und wir machen einfach unseren Job. Wir sind nicht perfekt, denn wir produzieren gerade Daten auf einer Basis, die relativ dünn ist“, berichtet 24hamburg.de*.

Auch die Bildung in Zeiten des Coronavirus-Sars-CoV-2* ist bei Markus Lanz* wieder Thema. Maike Finnen, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in NRW, kritisiert, dass es in Deutschland keine gleichen Bildungschancen geben würde. Manche würden ihre Aufgaben nur am Smartphone bearbeite, von anderen höre man gar nichts mehr, seit sie nicht mehr in physischer Form am Unterricht teilnehmen müssten.

* 24hamburg.de Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.