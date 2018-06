„Können nicht mal mehr Talkshow“: ZDF-Zuschauer lachen nach WM-Aus über Panne bei Markus Lanz

Probleme während Talkshow

+ © Screenshot ZDF Markus Lanz und seine Gäste haben von der Störung wohl nichts mitbekommen. © Screenshot ZDF

Die ZDF-Zuschauer schauten am Mittwochabend in die Röhre. Bei Markus Lanz ging mitten in der Live Sendung plötzlich nichts mehr und das für einige Minuten.