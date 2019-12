Florian Silbereisen ist bei Markus Lanz zu Gast. Der Schlagerstar offenbart nicht nur eine rührende Geschichte - er erzählt auch von Helene Fischer.

Bei „Menschen 2019“, dem Jahresrückblick im ZDF rekapitulierte Markus Lanz am Donnerstagabend die Höhepunkte des Jahres 2019. Dabei ging es um die verschiedensten Themen: Fridays for Future, den Anschlag auf die Synagoge in Halle, den Taucher, der fast von einem Wal gefressen, aber wieder ausgespuckt wurde - und um Florian Silbereisen (38). Der wurde zwar nicht fast gefressen, hat keine Klimaproteste ins Leben gerufen und auch niemandem aus einem brennenden Auto gerettet, wie der ebenfalls vorgestellte zehnjährige Kenan Büyükhan aus Nürnberg seine Schwester - aber der Schlagerstar ist der neue und jüngste Kapitän auf dem ZDF-Traumschiff.

Florian Silbereisen bei Markus Lanz: Rolle als Kapitän ist Herzensangelegenheit

Zu Weihnachten(am 26.12. im ZDF) übernimmt der 38-Jährige die sogenannte Brücke des Traumschiffs - eine große Ehre, wie er selbst sagt. Denn das Ganze sei nicht nur eine Rolle, sondern auch eine „Herzensangelegenheit“. Florian Silbereisen möchte hierzu auch dierührende Hintergrundgeschichte erzählen: Am Silvesterabend des Jahres 2015 sei er - damals noch zusammen mit Helene Fischer* - mit einem befreundeten Ehepaar bei Wolfgang Rademann zu Besuch gewesen, dem deutschen Journalisten und Produzenten, der auch der Begründer der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ war. Dieser habe ihm in dieser Nacht gesagt: „Florian, du musst mal aus‘s Traumschiff kommen, mein Junge“ - und der Sänger habe ihm das versprochen. Vier Wochen später ist Rademann im Alter von 81 Jahren gestorben. Es sei das letzte Gespräch zwischen dem Produzenten und Florian Silbereisen gewesen.

Florian Silbereisen offenbart rührende Geschichte bei Markus Lanz

Deswegen gehe dem 38-Jährigen die Rolle als Kapitän auf dem Traumschiff besonders nah. Er ließ sich von davon sogar für sein neuestes Tattoo-Motiv inspirieren: Ein Kompass auf dem Arm. Das Ende des Jahres 2018 sei turbulent gewesen, „und dann kam es 2019 mit der Rolle des Kapitäns noch dicker“. Da habe er sich für den Kompass entschieden, denn: „so ein bisschen Neuorientierung und der soll mich auch immer bei all den Reisen auf den Weltmeeren wieder nach Hause führen“.

Florian Silbereisen spricht bei Lanz über „Neuorientierung“ nach seiner Trennung

Auch wenn das schwierig sein dürfte, ohne eine sich bewegende Kompassnadel, ist die Vorstellung romantisch. Doch der aufmerksame Zuschauer wurde vor allem bei dem Stichwort „Neuorientierung“ hellhörig - und so auch Markus Lanz. Ob es da wohl um Helene Fischer geht? Der Moderator hakt nach: „Wie hast du den Wahnsinn durchgehalten?“ Silbereisen erklärt, dass 2019 eigentlich ein „super“ Jahr gewesen sei: Es gab große Feste, das 25-jährige Jubiläum seiner Show, er habe die bisher größte Tournee für 2020 ankündigen dürfen - und sei eben Kapitän auf dem Traumschiff geworden. Es sei also vor allem beruflich ein „sensationelles“, aber auch privat „trotz allem ein gutes“ gewesen.

Florian Silbereisen bei Markus Lanz: „Ich lese den Schmarrn nicht“

Damit gibt sich Lanz noch nicht ganz zufrieden: „Aber der Wahnsinn der bunten Blätter, wie übersteht man sowas?“ Darauf hat Florian Silbereisen eine klare Antwort: „Ich lese den ganzen Schmarrn nicht“, sagt er. Er unterschreibe nur, wenn er etwas unterschrieben müsse, um dagegen vorzugehen - ansonsten bekomme er nur am Rande mit, was so geschrieben werde. Er sei es außerdem gewohnt, dass über ihn „völligerfundene Geschichten“ erzählt werden. Aber, erzählt er sichtlich stolz, trotz dieser 1000 Schlagzeilen hätten er und Helene keinen Keil zwischen sich treiben lassen. „Helene und ich haben das bei all dem Wahnsinn gut gemeistert“ und „immerfreundschaftlich zusammengehalten“.

