Manifest: Fortsetzung der 4. Manifest-Staffel bei Netflix startet heute

Teilen

Poster zur Serie „Manifest“ © Netflix

Die US-Serie „Manifest“ geht ab heute mit zehn abschließenden Folgen auf Netflix zu Ende. Steht am sogenannten Death Date tatsächlich das Ende der Welt auf dem Flugplan der Maschine 828?

Am heutigen Freitag, den 2. Juni gehen die letzten zehn Episoden der Serie „Manifest“ beim Streamingdienst Netflix (hier zu den Neuheiten im Juni 2023) online, in denen das Schicksal der Passagiere von Flug 828 endgültig geklärt wird.

Der 2. Juni spielt auch innerhalb der Serie eine besondere Rolle: Nachdem die 828 Passagiere zunächst vermuteten, dass sie am sogenannten „Death Date“, dem 2. Juni 2024, ihr Leben verlieren, wurde mittlerweile offenbart, dass die Auswirkungen des Tages noch größere Kreise ziehen könnten und die ganze Welt bedrohen…

So beschreibt Netflix die finalen Folgen: In einer Welt voller Hass auf die 828er nach dem verheerenden Lavariss, den Angelina (Holly Taylor) verursacht hat, stehen die Passagiere unter strenger Überwachung. Sie können nicht mehr frei ihren eigenen Berufungen nachgehen, ohne der ständigen Kontrolle der skrupellosen 828-Behörde ausgesetzt zu sein. Ein mysteriöser Unfall hält Warnungen biblischen Ausmaßes bereit, die die Lebensgrundlage aller Passagiere noch mehr in Gefahr bringen... Was man sonst noch zu den neuen Episoden wissen muss, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)