"Star Wars"-Fans aufgepasst: "The Mandalorian" wird es im Free-TV geben

ProSieben macht's möglich

© Disney/Disney Pixar/Lucasfilm ProSieben zeigt "The Mandalorian" schon ein paar Tage früher.

Am 24. März startet Disney+ in Deutschland. "Star Wars"-Fans haben aber die Möglichkeit, die erste Folge von "The Mandalorian" schon viel früher zu sehen.