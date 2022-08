„Männer bleibt im Slip, ich komme“: Zuschauer rasten im ZDF-Fernsehgarten wegen Wacken-Tickets aus

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Publikum kann im ZDF-Fernsehgarten zwei Tickets zum bereits ausverkauften Wacken Festival 2023 gewinnen © ZDF

Rockmusik im ZDF-Fernsehgarten gibt es selten, kommt dafür aber am 28. August sehr gut an. Das Publikum kann in der „Rock im Garten“-Ausgabe auch zwei Tickets für das weltbekannte „Wacken“-Festival gewinnen. Grund genug für die Zuschauer völlig auszurasten.

Mainz - Am 28. August steht der ZDF-Fernsehgarten unter dem Motto „Rock im Garten“. Zahlreiche Rockbands treten auf und performen ihre größten Hits auf der Mainzer Open-Air-Bühne. Zudem hat Andrea Kiewel zwei Karten zum beliebten Rock-Festival „Wacken 2023“ zu verlosen, weshalb das Publikum zusätzlich komplett aus dem Häuschen ist.

Zuschauer können Ticket für Wacken 2023 im ZDF-Fernsehgarten gewinnen

Im „Rock im Garten“ gibt es einen guten Grund zu feiern. Nicht nur heizen jede Menge Rockbands das Publikum mit ihren Hits ein, auch ein Gewinnspiel sorgt für extra Euphorie unter den Zuschauern. Denn Andrea Kiewel verlost im ZDF-Fernsehgarten zwei Tickets zum beliebten Wacken-Festival 2023.

Bei so einer Ankündigung rastet das Publikum vor Ort natürlich komplett aus. Denn der Ticketverkauf für Wacken 2023 startete am 7. August 2022 um 20:00 Uhr und war nach nur fünf Stunden restlos ausverkauft. Der ZDF-Fernsehgarten konnte selbst zwei Karten ergattern und möchte die nun an zwei glückliche Zuschauer aus dem Publikum am Mainzer Lerchenberg verschenken. Dafür müssen sie aber in einem Gewinnspiel gegeneinander antreten.

Wacken-Fact Das erste Wacken-Festival fand 1990 statt und der Eintritt kostete schlappe 12 Deutsche Mark. Heute kostet ein Ticket für das beliebte Rock-Festival zwischen 250 und 600 Euro.

Andrea Kiewel muss euphorisches Publikum im ZDF-Fernsehgarten beruhigen

Als Andrea Kiewel sich auf die Suche nach Teilnehmern für ihr Spiel macht, rastet das ganze Publikum selbstverständlich aus – denn alle wollen auf sich aufmerksam machen, um für die heißbegehrten Tickets zum Gewinnspiel auf die Bühne geholt zu werden. Da staunt selbst die Moderatorin und versucht ihr euphorisches Publikum zu beruhigen: „Männer, bleibt im Slip, ich komme“, ruft sie einer Gruppe zu, die unbedingt an teilnehmen will.

Peinlich, daneben oder genial: Die schrillsten Fernsehgarten-Outfits von Andrea Kiewel Fotostrecke ansehen

Um die Rockfans im ZDF-Fernsehgarten zufriedenzustellen, lädt Andrea Kiewel Rockbands wie Kissin‘ Dynamite ein. Auch die ESC-Teilnehmer von 2022 „Jezebel“ sind am Mainzer Lerchenberg anzutreffen. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten vom 28.08.2022