Macher von "Game of Thrones" reagieren auf die Panne - auch Starbucks scherzt

Die berühmte Fantasy-Saga „Game of Thrones“ begeistert seit Kurzem wieder Millionen Fans. Doch in der aktuellen Folge sorgten nicht die neuesten Wendungen in Winterfell, sondern eine handfeste Panne für Gesprächsstoff. Nun reagierten auch die Macher.

Update vom 7. Mai 2019: Einen Tag nach der TV-Ausstrahlung der aktuellen Folge von „Game of Thrones“ samt der Panne im Filmset, reagierten die Macher der Fantasy-Saga auf Twitter. Zur Erinnerung: In Episode 4, die in der Nacht auf Montag gezeigt wurde, war mitten im Mittelalter-Set ein Starbucks-Becher zu sehen (sieh unten). Offenbar hatte den Kaffee ein Crewmitglied dort vergessen. Nachdem die Panne in sozialen Netzwerken für Spott und Hohn sorgte, haben die Macher der Serie am Dienstag mit einem Augenzwinkern reagiert. „Neuigkeiten aus Winterfell. Der Kaffee, der in der vergangenen Episode zu sehen war, war ein Fehler. Daenerys hatte Kräutertee bestellt", hieß es in einem Tweet.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) 6. Mai 2019

Auch das Kaffeeunternehmen meldete sich zu Wort. „Um ehrlich zu sein, sind wir überrascht, dass sie nicht einen Drachen-Drink bestellt hat“, witzelte Starbucks auf Twitter.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6. Mai 2019

Witzige Panne bei „Game of Thrones“: Kaum zu glauben, was hier auf dem Tisch vergessen wurde

Los Angeles - Seit 15. April läuft die achte Staffel der Fantasy-Saga „Game of Thrones“ in Deutschland. Und die aktuelle Folge „Die letzten Starks“ sorgte am Sonntag für jede Menge Gesprächsstoff und Lacher bei den Fans. Denn nach einer erbitterten Schlacht gegen den Nachtkönig und seine Truppen wird in Winterfell eine Art Leichenschmaus gefeiert. Und auf der langen Tafel findet sich neben Essen, Wein und Kerzenhaltern auch ein eher ungewöhnliches Utensil: Vor Drachenkönigin Daenerys steht ein Starbucks-Becher.

Starbucks-Becher in „Game of Thrones“ wird zum Lacher auf Twitter

Ein Coffee-to-Go-Becher kam in der Romanvorlage von Science-Fiction- und Fantasy-Bestsellerautor George R.R. Martins vermutlich nicht vor. Offenbar hatte ein Crew-Mitglied den Kaffee im Set vergessen. Dass das weder während der Dreharbeiten noch in der Nachbearbeitung aufgefallen ist, verwundert doch sehr. Denn den aufmerksamen „Game of Thrones“-Fans fiel die Panne sofort ins Auge. Sie nahmen den Fauxpas in den Sozialen Medien fleißig aufs Korn.

I can’t get over this Starbucks cup fail #GameOfThrones pic.twitter.com/Vf3CcKS9Oo — Jessica Flores (@jessfloress2) 6. Mai 2019

war ja klar dass deanerys starbucks trinkt haha#GameofThrones pic.twitter.com/uor9yl8lNO — Tilteroni (@Holytard) 6. Mai 2019

Perfekt macht den ungewollten Lacher ein Tweet aus dem Jahr 2017. Denn schon damals wurde über einen Starbucks-Kaffee für Daenerys Targaryen Stormborn (so der volle Name der Drachenkönigin) gescherzt.

Die mehrfach ausgezeichnete Fantasy-Saga ist für seine komplizierten und verstörenden Wendungen berühmt und hat weltweit Millionen Anhänger. Derzeit ist „Game of Thrones“ beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, vermutlich ab Oktober will dann der Privatsender RTL2 die neue Staffel zeigen. Geplant sei ein Sendeplatz samstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr, wie RTL2 am Montag mitteilte.

