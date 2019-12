"Lucifer"-Darsteller wird zum Überraschungsgast in anderer Serie - sind weitere Crossover möglich?

Huch, was macht Tom Ellis denn in dieser Serie? Kürzlich tauchte der Schauspieler in seiner Rolle als Lucifer in einer anderen Produktion auf - doch warum?

Den ein oder anderen dürfte es überrascht haben, als Tom Ellis in seiner bekanntesten Rolle als Lucifer plötzlich den DC-Helden des sogenannten "Arrowverse" zur Hand ging. Konkret tauchte er in einer Folge des "Crisis on Infinite Earths"-Specials auf. Dabei handelt es sich um Folgen der separaten Serien "Arrow", "Supergirl", "Batwoman", "The Flash" und "Legends of Tomorrow", in denen die Superhelden aufeinandertreffen und gemeinsam gegen das Böse kämpfen. Gelegentlich treten auch noch weitere Überraschungsgäste auf.

Im Hinblick auf die kommende 5. Staffel von "Lucifer" stellen sich Fans nun die berechtigte Frage, ob einige Helden dem teuflischen Protagonisten in seiner eigenen Welt ebenfalls Gesellschaft leisten.

+++ Vorsicht, es folgen Spoiler zu "Crisis in Infinite Earths" +++

"Lucifer" im Arrowverse: So half die Figur den DC-Helden

Was viele nicht wissen: "Lucifer" basiert zu einem Teil auf DC-Comics, weshalb sein Auftritt in "Crisis in Infinite Earths" alles andere als abwegig ist. Konkret hilft der charmante Teufel den Helden dabei, die Seele des verstorbenen Green Arrow vor dem Fegefeuer zu bewahren - was schließlich auch gelingt.

Wird Lucifer noch einmal auf die DC-Helden treffen?

Danach verschwindet der Teufel auch schon wieder. Berechtigterweise fragen sich nun viele, ob Lucifer sogar ein fester Bestandteil des Arrowverse wird. Das Film-Portal Filmstarts erklärt, dass dieser Wunsch sehr wahrscheinlich nicht in Erfüllung geht, da Tom Ellis lediglich als Überraschungsgast fungierte.

Umgekehrt besteht dagegen noch die Möglichkeit eines Wiedersehens mit den DC-Helden in der kommenden 5. Staffel von "Lucifer". In "Crisis in Infinite Earths" erwähnte Constantine nämlich einen Gefallen, den er Lucifer vor längerer Zeit in Bezug auf seinen teuflischen Sidekick Maze getan hat. Worum es sich dabei konkret handelt, blieb offen - doch vielleicht erfahren Fans in der 5. Staffel von "Lucifer", die auf Amazon Prime laufen wird, schon bald mehr darüber.

