"Lucifer": Details zur großen Muscial-Folge in Staffel 5 bekannt

Die einen lieben sie, die anderen können gar nicht hinsehen: Musical-Folgen in beliebten TV-Serien. Auch die beliebte Serie "Lucifer" bekommt eine Episode mit Gesangseinlage.

Die fünfte Staffel von "Lucifer" bekommt eine Musical-Folge

Die Gesangseinlagen sollen sich logisch in die Geschichte einfügen

Eine weitere Episode von "Lucifer" bekommt zwei musikalische Momente

Sie schwanken zwischen Fremdscham und erinnerungswürdigem Meisterwerk: Muscial-Folgen. Viele US-Serien haben mindestens eine Episode, in denen die Charaktere singend und tanzend durch die Serie springen. In der fünften und letzten Staffel bekommt auch "Lucifer" seine Gesangsfolge.

"Lucifer": Episode 10 wird musikalisch

Entertainment Weekly hat nun herausgefunden, wann sich Fans der Teufels-Serie auf ein musikalisches Potpourri freuen können. Demnach singen die Darsteller von "Lucifer" in Episode 10 der fünften Staffel für die Zuschauer. Die Folge wird den Titel "Bloody Celestial Karaoke Jam" tragen. Es wird also nicht nur musikalisch, sondern auch blutig.

Showrunnerin Ildy Modrovich erklärte Entertainment Weekly, dass man sich große Mühe gegeben habe, einen guten Grund zu finden, warum plötzlich alle Darsteller von "Lucifer" singen und tanzen. "Es war ein kleines Tetris-Spiel [Anm. d. Red.: die Planung der Folge], aber es macht super Spaß. Es wird unglaublich sein. Es wird so eine Art "Bucket List"-Sache für mich sein," sagte Modrovich.

Allerdings wird es nicht nur in Folge 10 von "Lucifer" musikalisch zugehen. Bereits in Episode 4 wird es zwei Gesangseinlagen geben. Zuvor wurde ein Bild vom Set der Dreharbeiten veröffentlicht, das bislang der Musical-Folge zugeschrieben wurde. Doch dieses zeigt einen Einblick in Folge 4. Es bildet die beiden Schauspieler Lesley-Ann Brandt und Tom Ellis in Abendgarderobe am Piano ab.

Mehr lesen: Endlich! 3. Staffel von "Westworld" bekommt ein Startdatum.

Wann geht "Lucifer" Staffel 5 in Deutschland los?

Wann die fünfte Staffel von "Lucifer" starten wird, ist immer noch nicht bekannt. Insider vermuten, dass es im Frühjahr 2020 weitergeht. In den USA strahlt Netflix die Serie aus. "Lucifer"-Fans in Deutschland müssen aber auf Amazon Prime zurückgreifen, da die Serie hierzulande über den Streaming-Dienst des Versandhändlers gezeigt wird.

In Staffel 5 wird es auch einen Auftritt von Gott geben, gespielt von Dennis Haysbert. Zudem haben Amenadiel (D.B. Woodside) und Charlotte Richards (Tricia Helfer) einen Auftritt in der finalen Season von "Lucifer".

Auch interessant: "Clarice": Das "Schweigen der Lämmer" geht in Serie - feiert Hannibal ein Comeback?

anb