Love Island 2018: Diese Kandidaten suchen heute nach heißen Flirts und wahrer Liebe

Heute startet auf RTL II die neue Staffel „Love Island“. Wir zeigen Ihnen die flirthungrigen Kandidaten 2018 - es sind auch bekannte Gesichter dabei!

Temperamentvolle Singles, die heiße Sonne Mallorcas und viel nackte Haut - wenn das mal keine explosive Mischung ist! Am 10. September 2018 geht es wieder los: In der zweiten Staffel der Kuppelshow „Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe“ schickt RTL II fünf Frauen und sechs Männer auf die Flirt-Insel Mallorca.

Das sind die „Love Island“-Kandidaten 2018

Bei Love Island geht es mit Sicherheit auch dieses Jahr wieder heiß her, schließlich wissen die neuen Kandidaten, worauf sie sich mit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow einlassen. Zickenkriege, Macho-Allüren und Sex vor der Kamera waren nur ein paar der Highlights der ersten Staffel.

Dass „Love Island“-Kandidaten im Trash-TV ganz groß rauskommen können, bewies kürzlich die „Love Island“-Kandidatin Chethrin Schulze (26), die 2017 auf der Insel war und nun bei „Promi Big Brother“ 2018 den zweiten Platz belegte. Für eine andere Teilnehmerin gab es aber nach der Show eine böse Überraschung.

Diese Kandidaten kämpfen bei Love Island 2018 um eine Siegprämie von 50.000€ - und natürlich die große Liebe.

Love Island 2018: Kandidatin Julia

+ „Love Island“-Kandidatin Julia © © RTL II/Magdalena Possert

Die 22-jährige Studentin aus Cölbe sucht bei Love Island 2018 nach einem Mann, der sie mit seinem Temperament erobert: "Zugegeben, ich bin nicht ganz einfach. Aber es braucht auch jemanden, der den nötigen Pepp mitbringt!" Wenn bei Love Island ein großer, durchtrainierter und gepflegter Gentleman, der gerne kuschelt, dabei wäre, hätte er laut ihrem Beuteschema schon mal gute Chancen bei Julia.

Love Island 2018: Kandidatin Natascha

+ „Love Island“-Kandidatin Natascha © © RTL II - Magdalena Possert

Vielleicht erkennt der eine oder andere „Love Island“-Zuschauer diese Kandidatin! Denn die 28-jährige Natascha aus Freigericht war 2011 Kandidatin bei Germany's next Topmodel und belegte dort den 13. Platz. Mittlerweile arbeitet Natascha als Friseurmeisterin – wie passend, dass ausgerechnet (fehlende) Haare bei einem Mann ein echtes No-Go für sie sein können: "Wenn ein Mann keinen Bart hat, ist das ein Abturner. So ein aalglattes Babyface ist nicht so meins. Und Rückenbehaarung finde ich ganz eklig." Kandidat Mike aus der letzten Staffel habe ihr hingegen sehr gefallen!

Love Island 2018: Kandidat Marcellino

+ „Love Island“-Kandidat Marcellino © © RTL II - Magdalena Possert

Er sollte sich bei Love Island mit Drinks zurückhalten: Marcellino. Der Fitnessstudio-Manager ist auf Hochprozentiges nicht gut zu sprechen. Das beweist auch diese Erinnerung an sein absolutes Horror-Date: "Ich bin nach einem Glas Alkohol – das reicht bei mir schon – sitzend auf dem Bett eingeschlafen." Hoffentlich passiert ihm das nicht bei Love Island! Dort hofft der 25-Jährige aus Mönchengladbach übrigens auf Frauen vom Typ Alessandra Ambrosio und Emily Ratjkowski.

Love Island 2018: Kandidat Till

+ „Love Island“-Kandidat Till © © RTL II - Magdalena Possert

Till ist bestens vorbereitet auf Love Island, schließlich läuft der Bademeister aus Kiel auch während der Arbeit in Badehosen rum. Dabei scheint er kein Kostverächter zu sein: "Kiel ist eine relativ kleine Stadt, den guten Ruf habe ich da nicht bei den Mädels. Jeder kennt irgendwie jeden und da spricht es sich schnell rum, wenn man mal eine Frau verarscht hat." Kein Wunder, dass seine fünfeinhalb Jahre andauernde Beziehung zerbrach, weil er seine Freundin betrogen hat. An einer Frau ist der 29-jährige Tattoo-Fan aber abgeblitzt: Alisa Persch gab ihm als Bachelorette 2015 einen Korb.

Love Island 2018: Kandidat Tobias

+ „Love Island“-Kandidat Tobias © © RTL II - Magdalena Possert

Tobias zeigt gerne seinen durchtrainierten Körper. Der 25-jährige Maler und Lackierer aus Velbert macht optisch einiges her – ist aber anscheinend nicht auf eine schnelle Nummer aus! Denn eine Sache turnt Tobias total ab: "Wenn Frauen beim ersten Treffen mit einem Typen direkt in die Kiste wollen, dann ist das ein richtiges No-Go." Sophia Thomalla hingegen wäre schon eher nach seinem Geschmack.

Love Island 2018: Kandidatin Tracy

+ „Love Island“-Kandidatin Tracy © © RTL II - Magdalena Possert

Tracy aus Konstanz ist endlich wieder bereit für einen neuen Mann! Als ihr Ex-Freund sie betrogen hat, musste die 22-jährige Jurastudentin das erst mal verdauen. Jetzt ist sie wieder auf der Suche nach einer Beziehung, aber auf keinen Fall mithilfe von Dating-Apps: "Ich würde mich niemals bei Tinder anmelden. Ich will niemanden auf dem digitalen Weg kennenlernen. Da bin ich ein wenig altmodisch." Zum Glück gibt es ja "Love Island"! Ein Mann vom Typ Jason Derulo könnt auf jeden Fall ihr Herz erobern!

Love Island 2018: Kandidat Yanik

+ „Love Island“-Kandidat Yanik © © RTL II - Magdalena Possert

Yanik aus Garbsen ist mit seinen 31 Jahren der bisher Älteste auf der Insel. Der lockige Qualitätsmanager scheint ein echtes Luxus-Problem zu haben: "Ich habe das Glück oder auch das Problem, dass Frauen sich sehr schnell in mich verlieben. Vielleicht liegt das daran, dass Frauen merken, dass ich kein Arschloch bin."

Love Island 2018: Kandidat Victor

+ „Love Island“-Kandidat Victor © © RTL II - Magdalena Possert

Der lockige Victor kommt aus Barcelona und vor Love Island klopft der Student schon ziemliche Macho-Sprüche: "Ich habe auch schon mal während eines Dates eine andere Frau gesehen, die ich aufregender fand und mich dann schnell verabschiedet." Ob er auch in der "Love Island"-Villa den Womanizer raushängen lässt? Der 20-jährige Spanier, dessen längste Beziehung nur 7 Monate dauerte, ist neben seinen Flirt-Aktivitäten auch als Influencer, Model und Sänger unterwegs.

Love Island 2018: Kandidatin Lisa

+ „Love Island“-Kandidatin Lisa © RTL II / Magdalena Possert

Lisa aus Falkensee hat bei Love Island großes vor! Die 21-jährige Kosmetikerin und Masseurin will endlich nicht mehr alles glauben, was ihr die Männerwelt so erzählt: "Man kann mich leicht blenden. Meine Freunde sagen immer, ich bin da total naiv. Das will ich bei 'Love Island' ändern." Na, dann hoffen wir mal, dass die Blondine sich nicht in einen Playboy verguckt. Denn Lisa ist ein echter Beziehungstyp und das Singledasein ist für sie eher ungewohnt.

Love Island 2018: Kandidat Sebastian

+ „Love Island“-Kandidat Sebastian © © RTL II - Magdalena Possert

Sebastian will bei Love Island der Typ sein, mit dem man eine Menge Spaß haben kann. Trotzdem sucht er eine Frau mit Köpfchen! Schließlich findet der 24-jährige Student der Energiewirtschaft aus Arth, dass er selbst auch nicht nur ein dummer Pumper ist. Durchtrainierter Body und Grips? Kein Wunder, dass er von sich selbst sagt: "Mir wurde noch nie das Herz gebrochen. Ich bin schon eher der Herzensbrecher."

Love Island 2018: Kandidatin Sabrina

+ „Love Island“-Kandidatin Sabrina © © RTL II - Magdalena Possert

Model Sabrina aus Neukirchen-Vlyn ist nach eigener Aussage lebensfroh, spontan und kreativ. Allerdings haben es die Männer bei Sabrina schwer. Das weiß auch die 25-Jährige selbst: „Mich zu erobern ist fast unmöglich. Ich bin niemand, der mit einem Menschen zusammen ist, nur um nicht alleine zu sein." Sie hofft auf Männer vom Typ Johnny Depp, Nick Bateman oder Brad Pitt im „Love Island“-Haus.

