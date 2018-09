Love Island 2018: Alle Infos und Sendetermine der zweiten Staffel im Überblick

Bei RTL II geht „Love Island“ in die zweite Staffel. Hier finden Sie alle Sendetermine und Infos zur Moderatorin und zum Drehort.

Spiel, Spannung und vor allem Sex. Das ist das Erfolgsrezept der RTL-II-Sendung „Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe“. Am Montag, 10. September 2018, startete die Show in die zweite Runde. An der Kuppel-Show nehmen gutaussehende, junge (und die meiste Zeit halbnackte) Frauen und Männer teil, die unter der Sonne Mallorcas auf der Suche nach der wahren Liebe sind. Durch „herausfordernde Spiele“ lernen sich die Singles kennen und werden dabei rund um die Uhr von Kameras beobachtet.

Was es über Love Island 2018 bereits an Infos gibt, erfahren Sie hier.

Love Island 2018: Staffelstart am 10. September

Endlich ist es so weit: Am Montag, 10. September 2018, startete bei RTL II Love Island in die zweite Runde. Die erste Folge begann um 20.15 Uhr. Von Dienstag bis Sonntag geht es dann immer um 22.15 Uhr los.

Sendestart der ersten Staffel war vor einem Jahr am 11. September. Das große Finale fand dann drei Wochen später, am 2. Oktober, statt. Die Kandidaten der zweiten Staffel Love Island stehen auch fest. Einen Überblick haben wir hier zusammengestellt.

Love Island 2018: Sendetermine im Überblick

Folge Datum Uhrzeit Folge 23 - Tag 1 10.09.2018 20:15 - 21:30 Folge 24 - Tag 2 11.09.2018 22:15 - 23:40 Folge 25 - Tag 3 12.09.2018 22:15 - 23:15 Folge 26 - Tag 4 13.09.2018 22:15 - 23:45 Folge 27 - Tag 5 14.09.2018 23:10 - 00:10 Folge 28 - Tag 6 16.09.2018 22:35 - 00:05 Folge 29 - Tag 7 17.09.2018 20:15 - 21:15 Folge 30 - Tag 8 18.09.2018 22:15 - 23:40 Folge 31 19.09.2018 22:15 - 23:15 Folge 32 20.09.2018 22:15 - 23:45 Folge 33 21.09.2018 22:25 - 23:25 Folge 34 23.09.2018 22:25 - 23:55 Folge 35 24.09.2018 22:15 - 23:15 Folge 36 25.09.2018 22:15 - 23:40 Folge 37 26.09.2018 22:15 - 23:15 Folge 38 27.09.2018 22:15 - 23:45

Hinweis: RTL II bezeichnet die erste Folge der zweiten Staffel als 23. Folge, da Staffel eins insgesamt 22 Ausgaben hatte.

Jana Ina Zarrella moderiert Love Island 2018 - Chethrin Schulze kommentiert

Auch die zweite Staffel wird von der brasilianischen Moderatorin Jana Ina Zarrella moderiert. Schon Anfang April hatte die 41-Jährige ihre Teilnahme verkündet, indem sie dasselbe Bild wie RTL II postete.

Und auch vom Sender kam die offizielle Bestätigung: „Jana Ina Zarrella führt auch dieses Jahr wieder durch die Show und steht den Islandern mit Rat und Tat zur Seite“, schreibt RTL II auf seiner Webseite.

Das Model, das seit 13 Jahren mit Sänger Giovanni Zarrella verheiratet ist, gilt somit als „Liebesexpertin“ der Insel. Doch sie ist nicht die Einzige, auf die sich alle „Love Island“-Fans wieder freuen dürfen.

Denn eine Altbekannte aus der Staffel des letzten Jahres tritt auf den Plan. Die Rede ist von Chethrin Schulze, die zusammen mit Mike Heiter den dritten Platz belegt hatte. Die 26-jährige Blondine wird drei Mal pro Woche in einem Facebook-Livestream namens „Aftersun - Der Love Island Talk mit Chethrin“ alle Ereignisse auf der Liebes-Insel kommentieren. Zuletzt wurde die Berlinerin Zweite beim „Promi Big Brother“.

Wo wird Love Island gedreht?

Es ist ja bekannt, dass die Sendung auf Mallorca gedreht wird. Einem Bericht der Mallorca Zeitung zufolge sollen die Dreharbeiten in einer traumhaften Luxus-Villa auf einer Finca im Norden der Insel stattfinden.

Auch die gleichnamige britische Version der Sendung, die als Vorbild für das deutsche Format gilt, wird laut MZ auf Mallorca gedreht, und zwar in der Nähe des Dorfes Sant Llorenç de Cardassar. Es ist nicht auszuschließen, dass das deutsche Love Island 2018 auch hier gedreht wird. Andere Sendungen, wie das Dschungelcamp, werden nämlich vom britischen und deutschen Team am selben Ort produziert.

Love Island 2018: Was bekommen die Gewinner?

Die große Liebe natürlich! Und eine Gewinnsumme von 50.000 Euro. Aber wen interessiert das Geld, wenn man den Traummann oder die Traumfrau fürs Leben gefunden hat?

Was ist aus den letzten Gewinnern geworden?

Als Gewinner der ersten Staffel waren letztes Jahr Elena Miras und Jan Sokolowsky hervorgegangen. Das Paar trennte sich aber nur wenige Tage nach Ende der Show. Und als wäre das für Jan nicht traurig genug, ist Elena jetzt mit einem anderen Kandidaten zusammen und schwanger.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um das einzige Paar, das nach der Show Schluss machte. Auch andere Beziehungen, die während der britischen Sendung angefangen hatten, wurden dann nur wenige Tage nach dem Finale beendet. Sieht leider so aus, als würde das Liebeskonzept der Sendung nicht unbedingt funktionieren. Bei Love Island 2018 kann sich das natürlich noch ändern.

Halb so schlimm, wenigstens das Unterhaltungskonzept funktioniert super!

Love Island 2018: Kandidaten gesucht - alter Aufruf

Wer die Kandidaten für die neue Staffel sind, bleibt immer noch ein Geheimnis. Auch in diesem Jahr wird es sich aber um eine Mischung aus Promis und Normalos handeln. Die gute Nachricht ist: Man kann sich immer noch bewerben! (Stand 23. Juli 2018)

Auf seiner Webseite verspricht RTL II seinen Bewerbern „das Abenteuer ihres Lebens“. Gesucht werden „ausgeschlossene und körperbewusste Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahren“, die Scheinwerferlicht und Eroberung lieben.

Aber das ist nicht alles. Der perfekte Kandidat soll es lieben zu flirten, eine Stimmungskanone sein und von einem „heißen Sommer voller romantischer Abenteuer in einer Traumvilla mit anderen sexy Singles“ träumen. In diesem Sinne, sind wir nicht alle der perfekte Kandidat?

Laut RTL II waren schon im Frühjahr über 2000 Bewerbungen für Love Island 2018 eingegangen. Fun Fact: Im Bewerbungsformular muss jeder Bewerber eingeben, welche Kandidaten aus Staffel Eins seiner Meinung nach besonders heiß waren. Hat RTL II dieses Jahr etwas Besonderes vor?

Update vom 4. September: Die Teilnehmer stehen inzwischen fest und am 10. September geht es los mit der ersten Folge. Diese „Love Island“-Kandidaten suchen in diesem Jahr nach heißen Flirts.

fm