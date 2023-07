Geheime Liste offengelegt: Danni Büchner mit Yvonne Woelke und Emmy Russ beim „Promi-Büßen“?

Von: Volker Reinert

2022 sorgte die ProSieben-Show „Das große Promi-Büßen“ mit Olivia Jones für mächtig Furore. Und auch in diesem Jahr soll die Sendung zu sehen sein. Eine geheime Kandidaten-Liste kursiert im Internet.

Köln – Der Sender ProSieben hat sich offiziell noch nicht zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Das große Promi-Büßen“, moderiert von Olivia Jones (53), geäußert. Doch eine geheime Kandidaten-Liste macht derzeit die Runde – und die hat es in sich. Neben „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner (45) sollen unter anderem auch Yvonne Woelke (41) und Emmy Russ Part der Show sein.

„Das große Promi-Büßen“: Stars werden mit vergangenen Verfehlungen konfrontiert

Die ProSieben-Reality-Show konnte in ihrer ersten Staffel 2022 mit einem mächtigen Staraufgebot auftrumpfen. So waren Elena Miras (31), Matthias Mangiapane (39), Helena Fürst (49) und ihr Ex Ennesto Monté (48) nur einige der Kandidaten, die „Buße tun“ mussten. Worum geht es in der Show genau?

Die TV-Persönlichkeiten stellen sich in der Sendung ihren Dämonen. Das bedeutet: In der sogenannten „Runde der Schande“, durch die Olivia Jonas führt, werden die Promis mit ihren TV-Verfehlungen der Vergangenheit konfrontiert. Ihre polarisierenden oder peinlichen Auftritte sorgten im Nachhinein nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für ein bestimmtes (oftmals sehr negatives) Bild der prominenten Teilnehmer. In der Show haben sie die Möglichkeit, ihre Fehler wiedergutzumachen und sich selbst zu reflektieren.

Yvonne Woelke und Peter Klein in TV-Show Woelke und Klein wurden in den vergangenen Monaten des Öfteren gemeinsam in Baumärkten gesehen. Das heizte die Gerüchteküche über eine mögliche Beziehung der beiden nur noch mehr an. Klar ist nun: Die beiden werden zusammen in der RTL-Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“ zu sehen sein und gegen drei andere Paare beim Bau eines Traumhauses zu sehen sein. Quelle: rtl.de

Wer ist in Staffel zwei dabei?

Wie die Bild erfahren haben will, soll Yvonne Woelke, die in den letzten Monaten vor allem durch Schlagzeilen rund um ihre angebliche Affäre mit Peter Klein in aller Munde ist, mit von der Partie sein. Demnach ist ihre „Buße“ dann auch schon recht eindeutig: Als Begleitperson von Djamila Rowe (55) im Dschungelcamp bandelte sie offenbar mit dem Noch-Ehemann von Iris Klein (56) und dem Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) an. Allerdings soll Woelke derzeit sehr genervt von Peter Klein sein.

Neben Yvonne Woelke soll auch Danni Büchner, die in der Vergangenheit oft polarisierte, sich aber in jüngster Zeit von einer reflektierenden Seite zeigte, Teil der Sendung sein. Bei der vierten Staffel „Kampf der Realitystars“ polarisierte keine mehr als sie: Emmy Russ. Auch sie soll beim großen „Promi-Büßen dabei sein.

Yvonne Woelke, Danni Büchner und Emmy Russ sollen Kandidaten der zweiten Staffel von „Das große Promi-Büßen“ auf ProSieben sein. © Screenshots: Instagram/ yvonnewoelke & Instagram: dannibuechner & Instagram: emmyruss

Die weiteren Teilnehmer: Christin Okpara (26), Lisha Savage (37), Mike Cees (36), Gloria Glumac (29), Patrick Romer (27), Eric Sindermann (34), Jürgen Trovato (61), Leon Machère (31) und Steff Jerkel (53).

Dem Gewinner der Sendung winken 50.000 Euro Preisgeld. Eine hohe Summe, die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel mit Sicherheit gut gebrauchen kann, droht die Eröffnung seiner ersten eigenen Sportbar auf Mallorca doch zu scheitern. Verwendete Quellen: bild.de