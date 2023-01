„Lippert ist wie Tschernobyl“: „Riverboat“-Zuschauer lästern über Nachfolger von Jörg Kachelmann

Von: Claire Weiss

Vor seinem 65. Geburtstag hat Jörg Kachelmann die Reißleine gezogen und ist in TV-Rente gegangen. An seine Stelle im MDR-Riverboat sollen gleich drei Männer treten. Doch Zuschauer sind über die Wahl der neuen Moderatoren so gar nicht begeistert.

Leipzig - Moderatorin Kim Fishers (53) linker, linker Platz ist frei - und sie wünscht sich gleich drei neue Männer herbei. Neben ihr führen bald auch Klaus Brinkbäumer (55), Matze Knop (48) und Wolfgang Lippert (70) durch das MDR-Riverboat. Im wochenweisen Wechsel nehmen die drei Herren neben der Stamm-Moderatorin Platz. Den Startschuss macht Brinkbäumer am 20. Januar, ihm folgt Knop am 27. Januar und das Schlusslicht bildet Lippert am 03. Februar.

„Boygroup“ neben Kim Fisher: Das sind die drei neuen Riverboat-Moderatoren

Alle drei haben mit dem MDR-Riverboat bereits Erfahrung und waren als Gast oder gar als Gast-Moderator bereits in der Sendung. Klaus Brinkbäumer ist seit Januar 2021 Programmdirektor des MDR in Leipzig. Zuvor war er Reporter und Chefredakteur des Spiegel sowie Podcast-Moderator, Filmemacher und Autor. Matze Knop Comedian, Entertainer und Moderator. Und Wolfgang Lippert Entertainer, Sänger und Moderator.

Wolfgang Lippert übernimmt im Februar das MDR-Riverboat von Jörg Kachelmann. © Imago

„Wir werden `ne tolle Boygroup neben der First Lady Kim Fisher!“, ist sich Lippert sicher. Der 70-Jährige moderiert im MDR unter anderem auch die beliebte Sendereihe „Damals war’s“. Außerdem war er 1992 ein Jahr lang das Gesicht von „Wetten, dass...?“. Nun freut er sich bereits auf seine neue Aufgabe.

Fiese Kommentare im Netz: Fans schießen gegen Wolfgang Lippert

Im Netz kommen die Nachfolger von Jörg Kachelmann allerdings nicht allzu gut an. „Das geht gar nicht!“, „Nicht der Lippert“ und „Lippert ist ein Grund nicht zu schauen“ sind nur wenige Beispiele für die Kommentare auf Facebook. Zahlreiche Fans wollen den drei neuen Moderatoren gar nicht erst eine Chance geben. „Eine treue Zuschauerin weniger“, meint eine Facebooknutzerin kühl. Eine andere: „Schalt ich nicht mehr ein!“ Ein (ehemaliger) Fan zieht einen fragwürdigen Vergleich. Dieser scheint dem 70-jährigen Lippert ans Herz legen zu wollen, es Kachelmann gleichzutun und in Rente zu gehen: „Lippert ist wie Tschernobyl, der strahlt noch, wenn wir alle weg sind....“

Wolfgang Lippert hat in seiner langen Karriere schon einiges durchgemacht. Nach seinem Jahr bei „Wetten, dass...?“ folgte der tiefe Fall. Wolfgang Lippert musste Insolvenz anmelden und es wurde gegen ihn ein Verfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Verwendete Quellen: presseportal.de, facebook.com