ARD-Kultserie nach 34 Jahren abgesetzt: Fans so entsetzt, dass sie sogar auf die Straße gehen

Die ARD wird die „Lindenstraße“ im kommenden Jahr absetzen - gegen den Willen der Fans. Die haben nun gegen das Serien-Aus demonstriert.

Update vom 19.10.2019: Die Nachricht vom unerwarteten Aus der „Lindenstraße“ scheint bei den Fans der ARD-Serie einen kleinen Schock hinterlassen zu haben. Entsprechend sind die nun in Berlin auf die Straße gegangen, um ihrem Unmut kundzutun. So demonstrierten mehrere Dutzend Teilnehmer unter dem Motto „Lasst die Lindenstraße leben“ am Nachmittag gegen die Absetzung der Sendung. Unter ihnen soll auch die transsexuelle Schauspielerin Zazie De Paris gewesen sei, wie die dpa meldet.

Demo für die „Lindenstraße“: Serie mit hohem Anspruch

Die „Lindenstraße“ sei eine Serie mit hohem Anspruch, deren Themen stets Diskussionsstoff geboten hätten. Für sie und ihre Freunde sei die Nachricht von der Absetzung eine Katastrophe gewesen, sagte die Mitorganisatorin des Protest- und Trauermarsches, Petra Namyslo, die jede Folge der ARD-Serie gesehen haben will. Die Entscheidung dagegen, die Serie abzusetzen, sei über die Köpfe der Zuschauer und Rundfunkbeitragszahler getroffen worden, wie es in dem Aufruf zur Demo hieß. „Wir wollen nicht locker lassen“, schreiben die Fans der Kultserie in einer gemeinsamen Facebook-Gruppe.

„Lindenstraßen“-Aus: Wie geht es weiter?

Die letzte Folge der Lindenstraße soll im Frühjahr 2020 gezeigt werden. Bereits im Sommer diesen Jahres verriet der ARD-Programmdirektor Volker Herres, wie es nach dem Abschied weitergehen könnte (s. unten).

„Lindenstraße“: So soll es nach dem Aus der Kultserie weitergehen

Update vom 13. August: Wenn die „Lindenstraße“ im kommenden Jahr ausläuft, wird es laut ARD-Programmdirektor Volker Herres keine neue Serie auf dem Sendeplatz im Ersten geben. „Klar ist, dass es kein fiktionales Nachfolgeprojekt geben wird“, sagte Herres dem Branchendienst „dwdl.de“ in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. „Das hat auch finanzielle Gründe, denn die freiwerdenden Mittel sind bereits für andere notleidende Projekte vorgesehen.“ Der Programmablauf am Sonntagabend werde mit „vertrauten Formaten“ umgestaltet. Was konkret damit gemeint ist, ließ Herres offen.

„Lindenstraße“: Abschied nicht einfach

Der Abschied vom Dauerbrenner sei nicht einfach gewesen, sagte Herres in dem Interview. „Die Entscheidung, eine Sendung wie die „Lindenstraße“ zu beenden, trifft man nicht leichtfertig, denn man verärgert eine treue Fangemeinde - was ich auf vielen Wegen sehr stark zu spüren bekomme.“ Die letzte Folge soll im März 2020 gezeigt werden. Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD hatte sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags entschieden.

Eine andere deutsche Kult-Produktion wird nun wöchentlich auf einem Free-TV-Sender wiederholt. Damit soll das 20-jährige Jubiläum gewürdigt werden.

„Lindenstraße“: Sie geben nicht auf - Fans wollen auf die Straße gehen

News vom 23. März 2019: Die Fans der ARD-Serie „Lindenstraße“ wollen nicht klein beigeben - sie haben nun eine weitere Demonstration gegen das Aus der Kultserie angekündigt. Anhänger der Reihe aus ganz Deutschland wollen „einen großen, bunten Protestzug“ gegen die Absetzung organisieren, wie das Organisatoren-Team am Samstag mitteilte. Geplant ist die Demo für den 13. April in der Kölner Innenstadt.

„Lindenstraße“: Fans demonstrieren gegen Absetzung

Update vom 14. Januar 2019: Fans der Fernsehserie „Lindenstraße“ wollen am Samstag gegen die Absetzung der Serie im kommenden Jahr demonstrieren. Für die angemeldete Kundgebung um 14 Uhr in der Nähe des Kölner Doms rechne man mit mindestens 500 Teilnehmern, sagte am Montag Andreas Sartorius von der Initiative „Lindenstraße muss bleiben!“. Am 2. Februar sei eine zweite Demo in München geplant und am 23. Februar dann wieder eine in Köln. Die Kölner Polizei bestätigte, dass die Demos für die beiden Samstage angemeldet seien. Der Polizei in München lag noch keine Anmeldung vor.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hatte im November angekündigt, die „Lindenstraße“ nach gut 34 Jahren zu beenden. Die letzte Folge soll im März 2020 zu sehen sein. Der Sender begründete den Schritt mit stark gesunkenen Einschaltquoten. Sartorius sagte dagegen, die „Lindenstraße“ sei sonntags immer noch unter den „Top Ten“ der ARD. Er vermute, dass politische Motive bei der Absetzung eine Rolle spielen würden - die „Lindenstraße“ habe immer sehr progressiv gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen.

Auch beim ZDF gibt es Ärger um die Absetzung einer beliebten Vorabendserie.

Update vom 19. November: Die „Lindenstraße“-Produzenten Hana und Hans W. Geißendörfer haben kein Verständnis für die Entscheidung zum Aus der Kultserie. „Das Absurde ist ja, dass diese Entscheidung gerade jetzt kommt, wo unsere Quote wieder steigt“, sagte Hana Geißendörfer (34) im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag). Barbara Feiereis, Sprecherin des für die Serie verantwortlichen Westdeutschen Rundfunks (WDR), betonte dagegen, die Zuschauerzahlen seien seit Jahren leider rückläufig.

Sie seien allein in den 20 Jahren von 1995 mit damals 6,74 Millionen im Jahresschnitt bis 2015 auf 2,52 Millionen gesunken und auch in den beiden anschließenden Jahren zurückgegangen, sagte Feiereis am Montag. Von 2017 auf 2018 habe es einen leichten Anstieg von 2,14 auf 2,18 Millionen gegeben, der auch auf die zuschauerstarke Folge zurückzuführen sei, in der Joachim Hermann Luger als Hans Beimer seinen Abschied gab.

Produzent der „Lindenstraße“: Wenig Unterstützung der ARD

Hans W. Geißendörfer (77), der Erfinder der 1985 gestarteten Serie, ergänzte: „Wir hatten sehr, sehr wenig werbemäßige Unterstützung der ARD. Im Vergleich zu anderen Sendungen kann man sagen: null. Ich habe mich mehrfach zu den Direktoren begeben und auf Knien klargemacht: Wir brauchen das.“

Auch das will der WDR so nicht stehen lassen: „Wir haben eine ganze Menge gemacht, auf unterschiedlichen Kanälen“, sagte Feiereis. „Es gibt viele Presse- und Online-Aktivitäten. Wir nutzen auch Events, um auf die „Lindenstraße“ aufmerksam zu machen.“ 2014 habe es eine Werbekampagne zur 1500. Folge, 2015 eine zu „30 Jahre Lindenstraße“ gegeben. „2017 hatten wir eine bundesweite Infoscreen-Kampagne zum Wiedereinstieg nach der Sommerpause.“

War die „Lindenstraße“ der ARD zu teuer?

Hana Geißendörfer wehrt sich außerdem dagegen, die Produktionskosten seien ein Argument gegen die Fortsetzung der „Lindenstraße“, deren letzte Folge im März 2020 zu sehen sein soll. „Der durchschnittliche Minutenpreis des 18.50-Uhr-Sendeplatzes in der ARD liegt bei 8750 Euro. Wir liegen drunter“, sagte sie im Interview.

WDR-Sprecherin Feiereis dazu: „Das stimmt so nicht.“ Alle anfallenden Kosten rund um die Produktion auf dem WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd müssten berücksichtigt eingerechnet werden.

„Lindenstraße“-Aus: Schauspielerinnen Mutter Beimer und Gabi Zenker äußern sich

Das Aus für die Lindenstraße nach 34 Jahren! Zwei Frauen trifft diese Nachricht besonders schwer. Marie-Luise Marjan (78) alias Mutter Beimer und Andrea Spatzek (59) alias Gabi Zenker waren seit der ersten Folge im Jahr 1985 mit dabei. Vom Serien-Aus erfuhren die Schauspielerinnen selbst erst am Freitag auf einer Gala in Griechenland.

Mutter Beimer prangert die Entscheidung des ARD‘s im Bild-Interview an. Und zwar nicht nur aus persönlichen Gründen: „Natürlich bin ich traurig. Natürlich bin ich enttäuscht. Aber – es geht um Größeres. Die ARD hat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Wir zahlen Steuern dafür. Und wir müssen doch ein gehaltvolles Programm bekommen!“ Sie fährt entrüstet fort: „Der WDR hat uns zum Kult erhoben. Und Kult schafft man nicht ab. Kult bleibt!“

Schauspielerinnen sorgen sich um Zukunft nach Lindenstraße

Auch Spatzek wirkt traurig vor der Kamera, ihre Augen sind glasig: „Es ist ein Hammer! Man ist wirklich bestürzt, wenn man das so plötzlich knallhart gesagt bekommt.“ Die Schauspielerin scheint sich auch Sorgen um ihre eigene Zukunft zu machen: „Man muss abwarten, was man da jetzt machen kann. In Frührente werde ich wohl noch nicht gehen können.“, sagt die 59-Jährige fassungslos.

„Ich war länger als mein halbes Leben bei der Lindenstraße“

Die Frage, ob sie geweint habe, nachdem sie vom Serien-Aus erfuhr, bejahte die Spatzek und erklärt: „Im Grunde habe ich mehr als mein halbes Leben bei der Lindenstraße verbracht.“ Sichtlich kämpft sie mit den Tränen und seufzt: „Heftig!“

Mutter Beimer findet die Lindenstraße besonders wichtig, um gesellschaftliche Themen erzählerisch aufzugreifen: „Migration, Fremdenfeindlichkeit, Religionen“ - all das wurde in der Kult-Serie behandelt. Abgesetzt werden soll Lindenstraße erst in eineinhalb Jahren, im März 2020. „Dann werden wir mal sehen, was das Publikum sagt“, ist die 78-Jährige schon gespannt.

Promis zum „Lindenstraße“-Aus

Update vom 17. November, 08.21 Uhr: Das Aus für den Dauerbrenner „Lindenstraße“ hat bei Prominenten auf der Bambi-Verleihung in Berlin unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. „Es ist eine Institution. Es war die erste Serie, die es in dieser Form gab. Aber irgendwann ist etwas auch mal auserzählt“, sagte Schauspieler Heino Ferch (55, „Comedian Harmonists“) der Deutschen Presse-Agentur.

„Mein Vater hat damals alle Folgen auf Videorecorder aufgenommen. Ich hätte ihn wahrscheinlich sehr stolz gemacht, wenn ich dort mal mitgespielt hätte. Diesen Wunsch kann ich ihm leider jetzt nicht mehr erfüllen“, erklärte Oliver Wnuk (42, „Stromberg“).

„The Voice of Germany“-Moderator Thore Schölermann (34), der mehrere Jahre in der mittlerweile eingestellten Soap „Verbotene Liebe“ mitgespielt hat, denkt vor allem an die Schauspieler und Mitarbeiter der Serie. „Das ist ja eine Produktion ähnlich einem Großunternehmen. Und dort stehen bald viele vor der Tür und wissen nicht, wohin sie sollen.“

Comedian Luke Mockridge (29), dessen Vater Bill jahrelang als Erich Schiller in der „Lindenstraße“ mitgespielt hat, nimmt das Aus der Kultserie mit Humor. „Das ist ja eine schreckliche Nachricht. Warum wurde der Bambi nicht abgesagt? Wie hat die Börse reagiert?“

So reagieren Politiker und die Polizei München

Habe nie #Lindenstraße geschaut, leide aber mit Euch. War damals bei #Marienhof auch sehr hart getroffen. — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 16. November 2018

An ein Ende der #Lindenstraße zu meinen Lebzeiten hätte ich nicht geglaubt. Ich war kein Zuschauer, aber irgendwie gehört die Serie zum Inventar der TV-Republik. Vielleicht das Problem: Man erinnert sich, schaut aber nicht mehr. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 16. November 2018

Von der #Lindenstrasse müssen wir uns leider verabschieden. In der #Ettstrasse sind wir 24/7 für euch da. Und das seit mehr als #100Jahren. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 16. November 2018

Die „#Lindenstraße“ wird eingestellt.

Die Mütter der Nation gehen. Merkel und Beimer. — ZDF heute-show (@heuteshow) 16. November 2018

ARD stellt „Lindenstraße“ ein: Kein Verständnis bei Produzent Geißendörfer

Update vom 16. November 2018, 15.10 Uhr: Vor Kurzem gab der Westdeutsche Rundfunk (WDR) bekannt, dass sich die Fernsehprogrammkonferenz der ARD gegen eine Verlängerung der „Lindenstraße“ entschieden hatte. Damit endet die Kult-Serie nach 34 Jahren TV-Ausstrahlung.

Ein Betroffener ist damit jedoch ganz und gar nicht glücklich: „Lindenstraße“-Gründer und Produzent Hans W. Geißendörfer. Nach einem Bericht der „Bild“ sei er mit der Entscheidung nicht einverstanden und meinte: „Lindenstraße steht für politisches und soziales Engagement, für Meinungsfreiheit, Demokratie, gleiche Rechte für alle und Integration, was in Zeiten von Rechtsruck und Ausländerfeindlichkeit wichtiger ist denn je.“ Weiter sei er demnach bestürzt, dass die ARD eine Serie nicht mehr fortsetzen möchte, die eine solche Haltung vertrete.

Aus für Kult-Serien „Lindenstraße“

Meldung vom 16. November 2018, 9.23 Uhr: Die Fernsehserie „Lindenstraße“ wird nach 34 Jahren beendet. Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD habe sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags entschieden, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Freitag in Köln mit. Die letzte Folge soll im März 2020 laufen.

„Lindenstraße“ läuft seit 1985 im TV

Die „Lindenstraße“ wurde erstmals am 8. Dezember 1985 um 18.40 Uhr ausgestrahlt. Nun ist mit der Sonntagsserie Schluss. Es wird keine neuen Geschichten mehr über die Bewohner in einer Münchner Straße und deren Alltag geben.

„‚Lindenstraße‘ ist eine Ikone“

„Diese Entscheidung hat sich die Fernsehprogrammkonferenz der ARD nicht leicht gemacht. Denn die 'Lindenstraße' ist eine Ikone im deutschen Fernsehen, die uns seit Jahrzehnten begleitet“, erklärte ARD Programmdirektor Volker Herres in einer Pressemitteilung.

Die Serie „Lindenstraße“ wurde von Hans W. Geißendörfer erfunden und wird inzwischen von dessen Tochter Hana Geißendörfer betreut. Der Dauerbrenner sorgte gerade in ihren Anfangsjahren immer wieder für öffentliche Debatten, etwa durch das Thematisieren von Homosexualität.

Darum stellt die ARD die „Lindenstraße“ ein

Allerdings sinken wohl seit Jahren die Zuschauerzahlen bei der „Lindenstraße“. Das Aus begründete die ARD mit wirtschaftlichen Zwängen.

Auf dem offiziellen Twitter-Account der „Lindenstraße“ heißt es: „Das ist die traurigste Nachricht, die wir euch jemals mitteilen mussten: Die Lindenstraße wird nicht fortgesetzt. Die letzte Folge läuft voraussichtlich im Frühjahr 2020.“

Das ist die traurigste Nachricht, die wir euch jemals mitteilen mussten: Die Lindenstraße wird nicht fortgesetzt. Die letzte Folge läuft voraussichtlich im Frühjahr 2020. #Lindenstrasse #DasErste #WDR #ARD pic.twitter.com/ifrNPZa2o0 — Lindenstraße (@Lindenstrasse) 16. November 2018

Nächsten Sonntag läuft um 18.50 Uhr (ARD) eine neue Folge „Lindenstraße“ mit dem Titel „Der Mann im Aufzug“ - es ist übrigens die Folge Nummer 1696.

Schon ein angekündigter Todesfall in der „Lindenstrasse“ sorgte im August für Schlagzeilen.

Video: Lindenstraße wird eingestellt

Die Reaktionen auf das Aus der „Lindenstraße“

In den sozialen Netzwerken lassen die Reaktionen der Nutzer nicht lange auf sich warten.

So twittert @KarlaKnows: „Nach 34 Jahren: Aus für die Lindenstraße.

Kein Wunder, die Bewohner können sich die Wohnungen in der Lindenstraße sicherlich auch nicht mehr leisten bei den aktuellen Mietpreisen und der anhaltenden Gentrifizierung.“

Nach 34 Jahren: Aus für die Lindenstraße.



Kein Wunder, die Bewohner können sich die Wohnungen in der Lindenstraße sicherlich auch nicht mehr leisten bei den aktuellen Mietpreisen und der anhaltenden Gentrifizierung. — Karla 'Chuck' Knows (@KarlaKnows) 16. November 2018

Einige machen sich auch über das Ende der „Lindenstraße“ lustig.

„Wo warst Du, als Du vom Ende der #Lindenstraße erfahren hast?“, fragt @textaufgabe

Wo warst Du, als Du vom Ende der #Lindenstraße erfahren hast? — Marc Hippler (@textaufgabe) 16. November 2018

Doch es gibt auch Menschen, die etwas mit der ARD-Serie verbinden. Und bei der Nachricht offenbar traurig werden.

„Das Ende der #Lindenstraße.... Wer wie ich damit aufgewachsen ist und Benni sterben sah kommt nur ein Gedanke...“, schreibt Twitter-User @kartonbau.

Das Ende der #Lindenstraße....

Wer wie ich damit aufgewachsen ist und Benni sterben sah kommt nur ein Gedanke...#ARD #MutterBeimer pic.twitter.com/KDMs0CETxK — papierschnipsel (@kartonbau) 16. November 2018

dpa/afp/ml