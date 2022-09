Liebes-Aus bei Eric und Katha nach heftigem „Sommerhaus“-Streit

Eric und Katha beim „Sommerhaus der Stars“ © RTL

Zwischen Eric Sindermann und Katha Hambuechen kracht es im „Sommerhaus“ immer wieder. Lesen Sie hier, wieso es zum großen Streit gekommen ist:

Am 7. September startet die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die erste Folge bereits seit dem 31. August auf RTL+ streamen. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar 2022“. Eric Sindermann und Freundin Katharina Hambuechen möchten es in diesem Jahr wissen. Dabei kommt es immer wieder zum Streit und sogar zum Liebes-Aus.

MANNHEIM24 verrät, was es mit dem Streit und dem Lieb-Aus auf sich hat.

Der Ex-Handballer und die Datenanalystin in der Finanzbranche haben sich 2021 bei einer Halloween-Party kennengelernt und recht schnell ineinander verliebt. Eric ist aus früheren TV-Formaten wie „Ex on the Beach“ und „Promi Big Brother“ bereits bekannt. (rah)