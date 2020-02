Die Chemie stimmt: Könnte es bei diesem „Let‘s Dance“-Paar funken?

Am Freitag fand die „Große Kennenlernshow“ von „Let‘s Dance“ statt. Besonders ein Tanzpaar in der Show harmoniert zusammen, wie ein Promi nun verriet.

Am 21. Februar ist die 13. Staffel von „Let‘s Dance“* gestartet.

Auch mit dabei: Schauspieler Tijan Nije .

. Wie der Schauspieler nun verraten hat, ist er Single.

Es ist keine seltene Frage, die die prominenten Teilnehmer* von „Let‘s Dance“ gestellt bekommen, wenn sie sich in der Tanz-Show an der Seite eines professionellen Tänzers oder einer Tänzerin zeigen: Kann der eigene Partner oder die Partnerin zuhause da nicht schnell eifersüchtig werden?

„Let‘s Dance“: Tijan Nije ist Single

Eine Frage, mit der sich „Let‘s Dance“-Teilnhemer Tijan Nije aktuell nicht auseinandersetzen muss. Der 28-jährige Schauspieler ist nämlich Single, wie er in einem Interview mit der Gala verraten hat. Das Interview fand am Abend der „großen Kennenlernshow“ von „Let‘s Dance“ statt, der erste von insgesamt 12 Sendeterminen*, wie vermutet wird. Dabei wurde Tijan Nije gefragt, wer ihn den in der Show angefeuert habe. „Meine Brüder haben mich angefeuert, meine Schwägerin und mein Cousin“, antwortete der „Alles was zählt“-Schauspieler.

Da musste natürlich weiter nachgehakt werden: „Und was ist mit einer Freundin?“ „Also, ich hatte erst ‚Alles was zählt‘, dann jetzt ‚Let‘s Dance‘ und dann wieder ‚Alles was zählt‘“, sagte Tijan Nije daraufhin. „Also keine Frau?“ Da erst schien der Groschen gefallen zu sein: „Achso, ob ich Single bin? Ja, ich bin Single. Also: Wer will mich haben?“ Eine Antwort, über die sich viele weibliche Fans von Tijan Nije* sicher gefreut haben dürften. Der Schauspieler ist also nicht vergeben - und scheint vor allem nicht abgeneigt gegenüber etwas Neuem zu sein.

„Let‘s Dance“-Teilnehmer Tijan Nije tanzt mit Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger

Im Laufe des Interviews kommt dann noch seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger zu Sprache, als er gefragt wird, ob er als Schauspieler das Tanzen nicht bereits gelernt habe. „Ja, aber nicht wie hier mit einer so tollen Profi-Tänzerin“, sagte er dazu.

Es war DIE Szene der ersten Folge von „Let‘s Dance“: Ganz zum Schluss wurde es bitter für den Wendler - einige Zuschauer sind empört über das Verhalten des Senders. Für Aufregung sorgte auch das Dekolleté von Moderatorin Victoria Swarovski.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

nz