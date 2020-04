„Let‘s dance“: Profis fordern Aus wegen Coronavirus - erste Tänzer fehlen schon

„Let´s dance“: Kontaktverbot wegen Corona - bei der Show wird trotzdem weiter eng an eng getanzt. Tänzer fordern die Absetzung der Sendung. Jetzt äußert sich RTL.

Die beliebte Tanshow „Let‘s dance“* passt seine Maßnahmen der Corona-Pandemie an.

Update vom 27.03.2020, 20.19 Uhr: Zwar ist die neue Folge „Let‘s Dance“ gerade wie gewohnt mit einem fulminanten Eröffnungstanz von Kathrin Menzinger und Andrzej Cibis und tosendem Playback-Applaus gestartet, aber der Druck auf die Verantwortlichen scheint zu wachsen. Nachdem auch einige Tanzprofis bereits aus Sicherheitsgründen in Zeiten der Corona-Krise die Absetzung von „Let‘s Dance“ gefordert haben sollen (siehe unten), ziehen auch immer mehr Fans der Sendung nach. So sind die Social-Media-Kanäle der RTL-Tanzshow statt mit Vorfreude-Bekundungen des Publikums inzwischen hauptsächlich voll mit erzürnten User-Stimmen.

Immer mehr kritische Zuschauerstimmen wegen der Fortführung von „Let‘s Dance“

Denn auch wenn der Sender eigentlich das Interesse des Publikums wecken will und gut gelaunt das 90er-Special der nächsten Ausgabe bewirbt, reagiert darauf inzwischen kaum einer mehr. Manche Zuschauer geben zwar noch an, sie fänden es toll, dass er mit der Sendung weiter gehe und seien froh über das kleine „bisschen Ablenkung“, die meisten allerdings sind allerdings konträrer Meinung. So schreiben die Leute bereits, dass es sie „eher depressiv“ mache, dass die Shows in menschenleeren Studios stattfinden müssen. Sie hielten es für besser, wenn die Show erst einmal nicht mehr ausgestrahlt werden würde.

„Let‘s Dance“ (RTL): Zuschauer finden Fortführung der Show „verantwortungslos“

RTL handle gegen jede Vorsichtsmaßnahme, kritisieren die User und finden es nicht nur „verantwortungslos“, sondern auch „eine Frechheit, dass sie das machen dürfen.“ Ein anderer geht auf Twitter sogar so weit und beschimpft die Verantwortlichen als „Mörder“, zu denen sie werden könnten, wenn sie weiterhin alles für die Quote täten. Andere Zuschauer äußern ihre Bedenken etwas zaghafter, meinen aber auch, zum Schutze aller sei es sinnvoller, die Show abzubrechen und zu einem anderen Zeitpunkt fortzusetzen. „Wir schauen auch dann noch zu. Versprochen!“, heißt es weiter.

Liebes @RTLde , wir alle lieben #letsdance, aber wenn Gefahr für die Crew, Tänzer, Jury, Promis besteht, dann macht eine Pause. Wir schauen auch danach noch zu. Versprochen! — Yanet (@Yanet_d) March 26, 2020

Christian Polanc fehlt „krankheitsbedingt“ bei „Let‘s Dance“

Heute läuft die Sendung zwar noch wie geplant, aber die Moderatoren betonen nochmal eigens, wie sehr ihnen die Gesundheit ihrer „Let‘s Dance-Family“ am Herzen liege, weshalb sie alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften selbstverständlich einhalten wollten. Die ersten Tänzer fehlen aber bereits: Während der Woche hatte John Kelly bereits seinen Ausstieg angekündigt. Auch Christian Polanc könne leider krankheitsbedingt nicht teilnehmen, haben Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bereits verlauten lassen. Woran der Tanzprofi aber leide und ob das Ganze womöglich mit der Corona-Diskussion zu tun haben könnte, wurde noch nicht verraten. Nichtsdestotrotz bleibt abzuwarten, ob beziehungsweise wann, sich RTL den kritischen Stimmen beugen muss.

Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ musste nun bereits wegen zwei Corona-Fällen unterbrochen werden.

„Let‘s dance“ (RTL) trotz Corona: Teilnehmer fordert anonym die Absetzung der Sendung

Erstmeldung vom 27.03.2020, 11.14 Uhr:

Köln - Das ganze Land hält sich wegen Corona an Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbot: Nur bei „Let‘s dance“* wird munter weiter eng an eng getanzt. Dabei kommen die Profitänzer und Stars nicht nur beim Tanzen in Hautkontakt. Erste anonyme Aufschreie aus den Reihen der Tänzer fordern deshalb jetzt das Aus der Show - und haben gleichzeitig vor einer Sache Angst.

„Let‘s dance“ (RTL): Tänzer fordert anonym Aus wegen Corona - und hat dabei vor einer Sache Angst

Nicht nur beim Tanzen setzen sich Profitänzer und Stars* den Gefahren der Ausbreitung von Corona aus. „Die Friseure und Maskenbildner haben teilweise keine Handschuhe an, behandeln aber viele mit den gleichen Pinseln. Wir werden in Shuttles mit bis zu acht Leuten ins Studio zur Liveshow gefahren. Eine Tänzerin ist sogar krank, hat Corona-Symptome. Ihr wurde aber von der Produktion gesagt, sie sollte den Test nicht machen“, so berichtet es ein Tänzer der Bild und will nicht mit Namen genannt werden. Das hat vor allem einen Grund: Er hat Angst, seinen Job bei der erfolgreichen Tanzshow zu verlieren. Würde er jetzt freiwillig aussteigen, würde er vielleicht nicht mehr vom Sender gebucht werden.

Absage von „Let‘s dance“ wegen Corona? Jetzt äußert sich RTL

Der Sender RTL weist alle Vorwürfe zurück und stellt die Situation gegenüber Express komplett anders da. Da heißt es auf eine Anfrage, dass alle Friseure und Maskenbildner Handschuhe und Mundschutz tragen würden. Der Sender stelle es den Stars und Tänzer sogar frei, ob sie geschminkt werden möchten: „Maske und Styling beruhen auf Freiwilligkeit, die Stars dürfen sich auch alleine schminken sowie an- und umziehen“, so das Statement von RTL. Der direkte Wunsch nach einem Ausstieg von einem der Profitänzer sei noch nicht geäußert worden. Sollte es dazu kommen, „würden wir solche Wünsche respektieren und gemeinsam eine Lösung finden“.

