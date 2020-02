Eklat bei „Let‘s Dance“: Wendler gefriert das Lächeln in Live-Show

© Screenshot TV Now

Es war DIE Szene der ersten Folge von „Let‘s Dance“! Ganz zum Schluss wurde es bitter für den Wendler - einige Zuschauer sind empört über das Verhalten des Senders.

Am Freitagabend startete die neue Staffel von „Let‘s Dance“ auf RTL*

Am Ende der Auftaktfolge kam es zu einem Eklat.

Es ging um Schlagerstar Michael Wendler, dessen Partnerin Laura Müller* mittanzt, und seinem Intimfeind Oliver Pocher.

RTL: Zum Finale der ersten „Let‘s Dance“-Folge wird es bitter für Michael Wendler

Köln - Der Abend hätte so schön sein können für Michael Wendler. Seine Partnerin Laura Müller hatte ihren ersten großen Auftritt* in der RTL-Show „Let‘s Dance“. Er saß dabei im Publikum und applaudierte ihr. Doch dann leistete sich RTL noch eine „Majestätsbeleidigung“ ganz am Ende der Show.

Als eigentlich alles schon vorbei war, seine Laura ihren Wunsch-Tanzpartner bekommen* hatte, da wurde Komiker Chris Tall auf der Leinwand eingeblendet. Er durfte in der Live-Show seine eigene RTL-Sendung „Darf er das?“ ankündigen, die im Anschluss lief. Doch dann der Wendler-Schock: Neben Chris Tall stand Promi-Gast Oliver Pocher. Und der ließ sich die große Chance nicht entgehen. Dreist fragte er in die Kamera, ob denn Michael Wendler auch da sei. RTL blendete den Schlagerstar sofort auch ein - dessen Lächeln regelrecht gefror. Wendler zeigte keine Regung, sein Gesichtsausdruck weiter starr lächelnd. Jetzt keine Schwäche zeigen!

Der Wendler nach dem Pocher-Diss: Keine Schwäche zeigen #LetsDance pic.twitter.com/PJn0c6LFBa — Lindaaaa (@linskiistcool) February 21, 2020

„Let‘s Dance“-Moderatoren streuen weiter Salz in die Wendler-Wunde

Dann setzte das „Let‘s Dance“-Team noch einen drauf - und streute munter Salz in die Wendler-Wunde. Moderator Daniel Hartwich ragte scheinheilig: „Hat der Pocher was mit dem Wendler am Laufen?“, woraufhin seine Co-Moderatorin Victoria Swarovski entgegnete: „Ja, weiß auch nicht...“ Dann funkte Juror Joachim Llambi dazwischen: „Egal!“ Eine Anspielung auf einen gleichnamigen Hit des Schlagersängers. Ein Ausschnitt aus dem protzigen Musikvideo wird oft für Spott genutzt. Und „Egal“ stand auch auf Pochers Shirt!

Schon seit einiger Zeit herrscht Krieg zwischen Pocher und Wendler, weil der Comedian sich schamlos über die Beziehung von Wendler mit der deutlich jüngeren Laura Müller lustig macht. Einen Höhepunkt erlebte der Zwist nach dem berühmten „Schatziiiii“-Video, in dem Laura ihrem Michael angeblich völlig überraschend einen SUV schenkte. Sofort wurde das Instagram-Video von Pocher parodiert, woraufhin der Wendler die Nerven verlor und Pocher sogar anzeigte*.

RTL-Zuschauer und Wendler-Fans empört: Ging „Let‘s Dance“ hier zu weit?

Und nun diese Verhöhnung vor einem Millionenpublikum live auf RTL! Einige Zuschauer ärgern sich über das Verhalten des Senders und finden es respektlos, dass Pocher diese Bühne geschenkt wurde. „Warum lässt man den Pocher nochmal zu Wort kommen. Das gehörte da absolut nicht hin. Lasst den Wendler sein, wie er ist, aber öffentlich lächerlich machen und dann die Kamera auf den Wendler zeigen, finde ich diskriminierend und nicht in Ordnung“, empörte sich beispielsweise eine „Let‘s Dance“-Zuschauerin auf Twitter.

Andere amüsierten sich köstlich über die Szene. „Wendler hat Pocher mit seinem Blick direkt zweimal getötet“, schrieb ein anderer RTL-Zuschauer. Für viele war es ganz klar die Szene des Abends

Hahahhahahaha ich kann nicht mehr Pocher und dann der Blick vom Wendler #LetsDance — Switching_P (@Switching_P) February 21, 2020

Pocher legt in Chris Talls RTL-Sendung weiter gegen den Wendler nach

Wer bei RTL dran blieb, der erlebte, wie Oliver Pocher bei Chris Tall noch weiter nachlegte. Nicht er habe mit dem Ärger angefangen, tatsächlich habe Michael Wendler doch mit seinen Videos alles selbst begonnen. Das sei „Cyber-Mobbing“. Er habe uns, gemeint ist wohl das ganze Land, zuerst damit gemobbt. Sowieso profitiere der Schlagersänger doch von der ganzen Aufmerksamkeit, die ihm Pocher nun beschere. Auch finanziell, so die freche These des Comedians.

