Ilka Bessin quält eine Sache - ihre Gedanken sind kaum mehr bei „Let‘s dance“

Köln - Die Stars und Tänzer bei „Let‘s dance“ haben es alle im Moment nicht einfach: trotz der bundesweiten Ausgangssbeschränkungen hält der Sender RTL weiterhin an seiner erfolgreichen TV-Show fest. Das bedeutet, es wird weiter trainiert und in der Show präsentiert. Einer fällt es gerade jetzt besonders schwer, sich auf ihre Tanzschritte zu konzentrieren: Ilka Bessin vermisst etwas sehr und ist mit ihren Gedanken deshalb ganz woanders.

„Let‘s dance“ (RTL): Ilka Bessin ist mit ihren Gedanken ganz woanders, weil sie eine Sache quält

„Ich bin halt so ein Mutti-Kind“, verrät die ansonsten lustige Komikerin traurig. Wegen der Ausgangsbeschränkungen kann Ilka im Moment keinen Kontakt zu ihrer geliebten Mutti haben. Unter normalen Umständen besucht sie sie sehr regelmäßig. Denn neben mütterlicher Zuwendung bekommt sie dort auch ihre heiß geliebten „Königsberger Klopse“ zum Mittagessen. Seit sechs Wochen konnte sie schon nicht mehr bei ihrer Mutter sein. Selbst die mehrmaligen täglichen Telefonate ersetzen den direkten Kontakt nicht. Sie vermisst sie deshalb sehr und gibt offen zu: „Ich hab dann immer so Heimweh!“

„Let‘s dance“ (RTL): Ilka Bessin ist mit ihren Gedanken ganz woanders und vermisst ihre Mutter

Das könnte auch der Grund dafür sein, dass sie in der letzten Show auf der Tanzfläche den Ansprüchen von Juror Joachim Llambi* nicht gerecht wurde und in seinen Augen eher semi-gut performete. Die Vermissung scheint so groß zu sein, dass sie mit ihren Gedanken bei ihrer Mutter und ihren Liebsten ist. Selbst ihre Freunde können ihr wegen Kontaktverbot im Moment ja auch keinen wirklichen Support geben:„Das fehlt mir dann schon, einfach mal von denen gedrückt zu werden, in den Arm genommen werden - das ist schon hart manchmal.“

Bleibt nur zu hoffen, dass sie wieder die Tanz-Kurve kriegt und für die Show jetzt trotz der ihrer Emotionen Vollgas gibt.

jbr

Rubriklistenbild: © dpa/Rolf Vennenbernd, dpa/Henning Kaiser