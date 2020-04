Laura Müller, Luca Hänni und Co.: Alle „Let‘s Dance“-Kandidaten auf einen Blick 

Auch 2020 schwingen die Kandidaten bei „Let‘s Dance“ wieder das Tanzbein. Doch wer sind die Teilnehmer? Hier eine Auflistung.

Die neue Staffel „Let‘s Dance“* läuft aktuell im TV.

14 Kandidatinnen und Kandidaten tanzen um die Krone.

Und das Teilnehmer-Feld hat es in sich.

München - Seit dem 21. Februar läuft die neue Staffel „Let‘s Dance“ bei RTL*. Auch hier profilieren sich wieder einige Prominente auf dem Parkett. Doch wer schwingt in diesem Jahr das Tanzbein? Welche Prominente oder welcher Prominente kreist seine Hüften in die Herzen der Zuschauer? Wir haben die Kandidaten aufgelistet.

Let‘s Dance: Neben Laura Müller gehört Ailton zu den Kandidaten

Es war die Hammer-Meldung, auf die gleich die nächste Super-Nachricht folgte. Erst wurde bekannt, dass Michael Wendlers Freundin Laura Müller sich für den Playboy auszieht. Dann folgten ein paar Ausstrahlungen vom Dschungelcamp, in dem Wendlers Ex Claudia Norberg teilnimmt. Und schon gab es widersprüchliche Aussagen von Norberg und dem Wendler. Auf jeden Fall wurde bekannt, dass beinahe auch Laura Müller im Camp in Australien landete - letztendlich aber aufgrund eines Vetos ihres Freundes daheim blieb. Trotzdem darf sie in einer RTL-Show mitmachen: bei Let‘s Dance. Und sie deutet einen perfiden Plan an - Das wird Michael Wendler nicht gefallen. Aber Laura Müller darf sich vor der Jury* beweisen. Diese besteht wieder aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González.

Und hier haben Müller, Gonzalez, Llambi und Mabuse auch eine illustre Runde um sich. Ob die Prominenz nun im Dschungel oder auf dem Tanz-Parkett besser aufgehoben ist, daran scheiden sich die Geister. Zumindest sind einige bekannte Gesichter ab Februar zu sehen. Sogar der Fußball-Fan kommt auf seine Kosten.

Moderiert wird die RTL-Tanzshow von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Let‘s Dance: Transgender-Model auch bei RTL dabei

Niemand anderes als Kult-FußballerAilton (nach ihm wurde auch ein Sturmtief genannt*) wurde für die Show gewonnen. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig aus der Saison 2004/2005 war schon bei einigen Reality-Formaten dabei. Nun darf Ailton beweisen, dass er in seinem Leben nicht nur die Gegenspieler austanzt, sondern auch die Konkurrenz. Wie zum Beispiel eine Rapperin.

Sabrina Setlur wurde als Vorletzte für die Show bestätigt. Ob die Musik-affine 46-Jährige - bekannt geworden durch den Song „Du liebst mich nicht“ - auch in anderen Genres zum Takt mitkommt, wird spannend zu beobachten sein.

Auch eine Topmodel-Gewinnerin ist mit am Start. Der Name: Loiza Lamers. Hää, kennen Sie als „Germanys Next Topmodel“-Fan nicht? Ja, keine Sorge. Denn Loiza Lamers gewann die niederländische Ausgabe der Show. Und das Besondere an ihr: Sie ist ein Transgender-Model. Loiza wurde als Lucas geboren und unterzog sich mit 18 einer Operation.

Nur noch hinter den Kulissen dabei sein wird der Publikumsliebling der letzten Jahre von „Lets Dance“. Ekaterina wird nur noch als Reporterin mit von der Partie sein.

Alle Kandidaten von „Let‘s Dance“ 2020

