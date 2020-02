„Let‘s Dance“ 2020: Wann tanzen die Promis wieder? Alle Sendetermine der RTL-Tanzshow 

Ab dem 21. Februar schwingen die Stars bei „Let‘s Dance“ wieder das Tanzbein. So sehen Sie die RTL-Show live im TV und im Live-Stream.

Am 21. Februar startet die 13. Staffel von „Let‘s Dance“.

14 Prominente sind wieder am Start - darunter Wendler-Freundin Laura Müller.

sind wieder am Start - darunter Wendler-Freundin Laura Müller. Alle Sendetermine und Wiederholungen zur Sendung haben wir hier auf einen Blick für Sie.

München - Tanzbegeisterte TV-Fans fiebern das ganze Jahr daraufhin: „Let‘s Dance“ startet wieder in eine neue Runde. Ab dem 21. Februar schweben 14 Prominente bereits zum 13. Mal wieder über das RTL-Tanzparkett.

In diesem Jahr ist Laura Müller (19) dabei. Die Freundin von Michael Wendler (47) ist spätestens seit ihrem Playboy-Cover* bundesweit bekannt. Ebenso mit von der Partie sind unter anderem Komikerin Ilka Bessin (48) und RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben (62).

Los geht es bei „Let‘s Dance“ mit der „Großen Kennenlernshow“, in der die Prominenten erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen übers Parkett wirbeln. Denn das gemeinsame Tanztraining nehmen die Paare erst danach auf. Wie in jedem Jahr wird die Show wieder live aus den Kölner Fernsehstudios übertragen.

„Let‘s Dance 2020: Wann beginnt die Tanzshow dieses Jahr?

Das Tanzspektakel startet am 21. Februar. RTL hat bisher nur die ersten drei Sendetermine bekannt gegeben. Anhand der vergangenen Staffeln lässt sich aber vermuten, dass es nach der großen Kennenlernshow noch zwölf Shows geben wird - das Finale wäre dementsprechend am 22. Mai.

Demnach sendet RTL vermutlich die weiteren zwölf Folgen jeweils freitags um 20:15 Uhr. Einzige Ausnahme ist auch in diesem Jahr der Karfreitag, 10. April - da ist Tanzpause angesagt. Wiederholungen gibt es jeweils in der Nacht auf den Samstag ab 2.15 Uhr.

Let‘s Dance 2020: So sehen Sie die Tanzshow im Livestream

Wer den Promis nicht im TV beim Tanzen zuschauen will, der kann „Let‘s Dance“ auch online im Stream bei TVNow anschauen. Die Live-Sendezeiten sind genau wie im TV bei RTL um 20.15 Uhr. Allerdings benötigt man für einen Live-Stream einen kostenpflichtigen Premium-Account. Nach der Ausstrahlung können die alten Folgen aber kostenlos auf TVNow nachgeschaut werden.

„Let‘s Dance 2020: Sendetermine und Wiederholungen im Überblick

Wann läuft die große Tanzsause immer im TV? Und wann zeigt RTL die Wiederholungen? Hier finden Sie den TV-Planer für „Let‘s Dance“ mit allen voraussichtlichen Sendeterminen und Wiederholungen.

Datum Tag Sendung Sender Start Ende 21. Februar Freitag „Let‘s Dance - Die Große Kennenlernshow“ (Live) RTL 20:15 Uhr 23:30 Uhr 22. Februar Samstag „Let‘s Dance - Die Große Kennenlernshow“ (Wiederholung) RTL 02:40 Uhr 05:45 Uhr 28. Februar Freitag „Let‘s Dance“ Folge 1 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 29. Februar Samstag „Let‘s Dance“ Folge 1 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 6. März Freitag „Let‘s Dance“ Folge 2 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 7. März Samstag „Let‘s Dance“ Folge 2 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 13. März Freitag „Let‘s Dance“ Folge 3 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 14. März Samstag „Let‘s Dance“ Folge 3 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 20. März Freitag „Let‘s Dance“ Folge 4 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 21. März Samstag „Let‘s Dance“ Folge 4 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 27. März Freitag „Let‘s Dance“ Folge 5 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 28. März Samstag „Let‘s Dance“ Folge 5 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 3. April Freitag „Let‘s Dance“ Folge 6 (Live) RTL 20.15 Uhr 00:00 Uhr 4. April Samstag „Let‘s Dance“ Folge 6 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 17. April Freitag „Let‘s Dance“ Folge 7 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 18. April Samstag „Let‘s Dance“ Folge 7 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 24. April Freitag „Let‘s Dance“ Folge 8 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 25. April Samstag „Let‘s Dance“ Folge 8 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 1. Mai Freitag „Let‘s Dance“ Folge 9 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 2. Mai Samstag „Let‘s Dance“ Folge 9 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 8. Mai Freitag „Let‘s Dance“ Folge 10 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 9. Mai Samstag „Let‘s Dance“ Folge 10 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 15. Mai Freitag „Let‘s Dance“ Folge 11 (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 16. Mai Samstag „Let‘s Dance“ Folge 11 (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr 22. Mai Freitag „Let‘s Dance“ Finale (Live) RTL 20:15 Uhr 00:00 Uhr 23. Mai Samstag „Let‘s Dance“ Finale (Wiederholung) RTL 02:15 Uhr 05:50 Uhr

Let‘s Dance 2020: Die Jury und das Moderatorenteam sind altbewährt

An altbewährten Erfolgsrezepten soll man ja bekanntlich nicht rütteln. Daran hält sich auch RTL. Auch in diesem Jahr können sich die Fans von „Lets‘s Dance“ auf bekannte Gesichter freuen. Durch die Sendung führt wieder die RTL-Allzweckwaffe Daniel Hartwich* (41), der sich nach dem Dschungel in die Tanzmanege wagt. An seiner Seite bereits zum dritten Mal steht Victoria Swarovski (26).

Auch die Jury bleibt dieselbe. Profitänzerin Motsi Mabuse (38), deren Schwester gerade für heiße Gerüchte sorgte*, ist wieder dabei. Außerdem bewerten der internationale Wertungsrichter Joachim Llambi (55) und der kubanische Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez (52) die Kandidaten. Maximal können 30 Punkte pro Tanz vergeben werden. Aber gerade der strenge Llambi ist bei den Promis für seine 1-Punkt-Kelle gefürchtet.

Die „Let‘s Dance“-Kandidaten 2020: Beben bei den RTL-Profitänzern

Auch in diesem Jahr wagen sich wieder 14 Prominente auf das RTL-Tanzparkett*. Dieses Mal dabei sind neben Wendler-Freundin Laura Müller und Komikerin Ilka Bessin auch unter anderem Ex-Fußballspieler Ailton (46), Rapperin Sabrina Setlur (46) und Sänger Luca Hänni (25).

Bei den Profitänzern müssen eingefleischte „Let‘s Dance“-Fans stark sein, denn Publikumsliebling Ekaterina Leonova ist in dieser Staffel nicht dabei*. Dabei hält die 32-Jährige einen „Let‘s Dance“-Rekord: Dreimal in Folge gewann sie mit ihren Promi-Tanzpartnern die Show. Im letzten Jahr holte sie mit Ex-Handballprofi Pascal Hens (39) die Siegertrophäe. Davor tanzte sie mit Komiker Ingolf Lück (61) und 2017 mit Sänger Gil Ofarim (37) auf das Siegerpodest. Dafür dürfen sich die Zuschauer auch dieses Jahr auf die Profis Massimo Sinató (39), Isabel Edvardsson (37) und Christian Polanc (41) freuen.

lmb

*tz.de gehört zum bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk

Rubriklistenbild: © dpa / Rolf Vennenbernd