Bekannt aus „Höhle der Löwen“: Erste Let‘s-Dance-Kandidatin steht offiziell fest

Die C-und Z-Promis tummeln sich jede Januar im australischen Dschungelcamp und müssen sich mit Maden und Krokodil-Hoden als Mahlzeit zufrieden geben. Die bekannteren Promis jedoch zeigen bei RTL, wie viel Taktgefühl sie auf das Tanzparkett schmeißen können.

Am 9. März geht Let‘s Dance in die elfte Runde. Wer dabei ist, ist noch streng geheim. Bislang wurde nur eine Teilnehmerin offiziell von RTL bestätigt.

Judith Williams (45) ist bekannt als Investorin bei „Die Höhle der Löwen“ und erfüllt sich laut dem Kölner Sender mit der Teilnahme einen langersehnten Traum. „Tanzen ist einfach Balsam für die Seele“, sagte sie zu RTL. „Mein Herz hing immer an der Bühne und ich freue mich darauf, dass ich mit Let’s Dance nun einen Ausflug vom Business auf die Bühne wagen darf.“

Diese Kandidaten sind außerdem im Gespräch für die kommende Staffel von Let‘s Dance - bestätigt worden ist von RTL aber noch nichts:

+ Daniela Katzenberger nimmt bei Let‘s Dance teil. © dpa

Wie üblich wurde bereits im Voraus reichlich spekuliert, wer im März „Dancing Star“ werden will. Die Teilnahme von Daniela Katzenberger wäre eine echte Überraschung. Ihre Halbschwester Jenny Frankhauser muss sich in Australien durch die Dschungelprüfungen plagen - Katzenberger will dagegen bei Let‘s Dance ihre Tanz-Karriere im TV fortsetzen. Erfahrung hat sie bereits bei der Show „Dance Dance Dance“ sammeln können.