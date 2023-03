„Let‘s Dance“ auf RTL: Paare werden getauscht – das sind alle neuen

In Show 5 wurde verkündet, dass die Paare bei „Let‘s Dance“ getauscht werden. Am Freitag (31. März) ist es dann soweit. Lesen Sie hier, wer die neuen Paare in Show 6 sind:

„Let‘s Dance“ auf RTL ist immer für eine Überraschung gut. Am Freitag (24. März) wurde in der Show verkündet, dass die Paare wechseln. Eine absolute Hiobsbotschaft für das ein oder andere Paar. Zähneknirschend nahmen sie es entgegen. Doch am Freitag (31. März) steht schon die nächste Sendung an – und das dann in neuer Konstellation.

MANNHEIM24 verrät, wer die neuen Paare nach dem Partnertausch bei „Let‘s Dance“ sind.

Die neuen Paare tanzen dann am Freitag in der Show zusammen. Wer die Sendung am Ende verlassen muss, steht noch nicht fest. Gespannte Fans dürfen sich auf jede Menge Tanz und Gloria freuen. Alle „Let‘s Dance“-Folgen übrigens auch auf RTL+. (fas)