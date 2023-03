„Let‘s Dance“ auf RTL: Ist Valentin Lusin am Freitag dabei?

Valentin Lusin musste zuletzt einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Seine Frau Renata hat ihr Kind verloren. Lesen Sie hier, ob er am Freitag bei „Let‘s Dance“ dabei ist:

Renata und Valentin Lusin müssen einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Am Donnerstag (9. März) wird bekannt, dass sie ihr Kind verloren haben. Renata und Valentin hatten sich schon so auf das Kleine gefreut. Doch jetzt hatte Renata eine Fehlgeburt. Die 35-Jährige ist sehr traurig. Doch was wird aus Valentin? Ist er am Freitag (10. März) bei „Let‘s Dance“ auf RTL dabei?

MANNHEIM24 verrät, ob „Let‘s Dance“-Valentin Lusin am Freitag nach der Fehlgeburt seiner Frau Renata bei der Sendung mitmacht.

„Let‘s Dance“ auf RTL erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Valentin Lusin ist bereits das sechste Mal dabei. Zusammen mit Anna Ermakova möchte er den Sieg nach Hause holen. (fas)