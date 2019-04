Lena Meyer-Landrut: Geheime Mission im TV - Noch darf niemand etwas wissen

Das heizt die Spannung richtig an: Lena Meyer-Landrut hat am Samstag einen TV-Auftritt in geheimer Mission bei „Verstehen Sie Spaß?“. Noch wird nichts verraten.

München - Bei „Verstehen Sie Spaß?“ wird vorab in der Regel kein großes Geheimnis aus den Star-Gästen und den Lockvögeln gemacht. Klar, schließlich wollen die ARD und der zuständige SWR ja auch, dass die Menschen einschalten, ein paar Informationen erhöhen die Aufmerksamkeit. Deswegen gibt‘s auch meist bereits Tage vorher Details zu den Promis, die als Lockvögel agieren oder zum „Opfer“ werden und deren Aktionen dann aufgezeichnet wurden. Etwa wie bei Beatrice Egli, die vor einigen Monaten über Bord ging und dann klatschnass war.

Auch vor der Show diesen Samstag (6. April, 20.15 Uhr) ließ der SWR über seine PR-Agentur eine Pressemitteilung verschicken. Die Stars, denen man bei den Scherzen auf den Leim geht, sind haarklein aufgelistet, etwa Alexander Bommes und Mirjam Weichselbraun. Und zu jeder einzelnen Aktion gibt es zahlreiche Details - etwa dass Weichselbraun bei einem vermeintlichen ORF-Werbedreh veräppelt wird.

Lena Meyer-Landrut als Lockvogel bei „Verstehen Sie Spaß?“ - vorab keinerlei Details

Nur zu einem Promi ist so gar nichts herauszubekommen: Lena Meyer-Landrut. Sie sei „als Lockvogel in geheimer Mission unterwegs“, heißt es in der Pressemitteilung und performe auf der Bühne auch erstmals live ihre Single ‚Don't lie to me‘.

Nur wen Lena Meyer-Landrut als Lockvogel auf den Arm nimmt und wie und warum, das ist so gar nicht bekannt. Der SWR macht ungewöhnlicherweise ein sehr großes Geheimnis daraus. „Lena Meyer-Landrut ist für die morgige ‚Verstehen Sie Spaß?‘-Sendung als Lockvogel im Einsatz. Mehr können wir an dieser Stelle noch nicht verraten“, hält sich Bruno Geiler aus der SWR-Pressestelle am Freitag bedeckt. Anders als von den anderen Einspielern für „Verstehen Sie Spaß?“ hat der SWR auch keine Bilder von der Lena-Aktion veröffentlicht.

Ob es sich gar nicht um einen Einspielfilm handelt, der aufgezeichnet wurde? Und Lena Meyer-Landrut in der Live-Show (die aus den Bavaria-Studios nahe München übertragen wird) als Lockvogel aktiv wird? Es darf spekuliert werden ...

Lena Meyer-Landrut auch am Sonntag im TV zu sehen - voller Schleim

Auch am Sonntag ist Lena Meyer-Landrut im TV zu sehen - und zwar als „Opfer“. Worüber sie aber nicht überrascht gewesen sein dürfte. Denn bei den seit 1988 verliehenen „Nickelodeon Kids' Choice Awards 2019“ ist es Tradition, dass Prominente mit Schleim übergossen werden. So geschieht es in der Aufzeichnung der „Nickelodeon Kids' Choice Awards 2019“ nun auch mit Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke.

Die beiden fahren mit Regenmänteln im Europa-Park Rust in einer Wasserachterbahn, als Schleimfontänen mit grellgrüner Flüssigkeit auf sie einprasseln. „Es war ungewohnt. Aber es hat Spaß gemacht“, sagte Gercke nach der Aktion in Rust bei Freiburg: „Und es war witzig, weil Doppel-Lena im Boot saß.“

Lena Meyer-Landrut hat am Freitag ihr neues Album „Only Love, L“ veröffentlicht. Und feierte das erstaunlich emotional. Beim Radio-Marathon zuvor war Lena Meyer-Landrut mit sehr tiefem Ausschnitt unterwegs. Ein heißes Foto sorgte unlängst auch für Spekulationen.

