Händler kauft bei „Bares für Rares" Kunstobjekt - versteht Sinn aber wohl nicht richtig

Von: Sebastian Reichert

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) mit Horst Lichter kaufte Händler Walter Lehnertz ein Kunstobjekt von Paul Wunderlich, verstand dessen Sinn aber wohl nicht richtig. © ZDF

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) mit Moderator Horst Lichter kaufte Händler Walter Lehnertz jetzt ein Bronze-Kunstobjekt von Paul Wunderlich, verstand dessen Sinn aber wohl nicht richtig.

Köln - In der Folge der beliebten ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ von Dienstag, 22. August, mit Moderator Horst Lichter bringt Elmar Guthausen aus Köln ein besonderes Bronze-Kunstobjekt des Künstlers Paul Wunderlich zum Verkauf in das Walzwerk in Pulheim bei Köln.

Bares für Rares (ZDF): Händler kauft Kunstobjekt - versteht Sinn aber wohl nicht richtig

Doch zurück zu der nun angebotenen Bronze-Plastik. „Die sehen aus wie von der Osterinsel, die Jungs“, meint Horst Lichter. „Schön. Das hat was. Da hat sich der Künstler etwas dabei gedacht“, ergänzt er nach den ersten Hinweisen von Kunsthistorikerin Dr. Bianca Berding aus Köln.

Der 1927 in Eberswalde geborene Paul Wunderlich war ein deutscher Maler, Zeichner, Bildhauer und Grafiker. Er gestaltete in seinen neosurrealistischen Bildern und Skulpturen überwiegend erotische und mythologische Themen. 1960 beschlagnahmte die Hamburger Staatsanwaltschaft sein Lithographie-Zyklus „qui s’explique“ wegen unsittlicher Darstellungen.

1969 begann Paul Wunderlich unter dem Einfluss von Salvador Dalí mit der Erstellung von Skulpturen und Plastiken aus Bronze. Der Künstler lebte und arbeitete in Hamburg und Saint-Pierre-de-Vassols in der Provence (Frankreich). Dort starb er 2010 nach kurzer schwerer Krankheit.

Laut Dr. Bianca Berding gehörte Paul Wunderlich dem fantastischen Realismus an. Das nun bei „Bares für Rares“ angebotene Kunstobjekt - zwei als Egghead bezeichnete Bronze-Figuren in einer Holzkiste mit Schiebedeckel, mit „Beziehungskiste“ beschriftet - befasst sich auf symbolische Weise mit zwischenmenschlichen Beziehungen.

„Das Kunstwerk vollendet sich erst im Betrachter“, erklärt die „Bares für Rares“-Expertin. „Der Besitzer kann die Figuren immer unterschiedlich stellen. Sie können ganz zufrieden in dieselbe Richtung gucken. Sie können voneinander abgewandt sein im Streit. Sie können sich auf dem Kopf herumtrampeln. Und so weiter.“

Vom Aussehen würden die Egghead-Figuren auch etwas an Paul Wunderlich erinnern, der einen Schnauzer trug. Neben der Zweier-Edition gebe es auch eine Fünfergruppe, die wiederum eine Familie symbolisiert. Gegossen wurden die Figuren, die der 75-jährige Versicherungskaufmann verkaufen will, im Wachsausschmelzverfahren bei Fritz Albrecht (ARA Kunst) in Altrandsberg.

Die Figuren sind jeweils 14,5 Zentimeter hoch, 8 Zentimeter breit und 4,5 Zentimeter tief. Sie wiegen jeweils 1 Kilogramm. Der Entwurf der Figuren stammt von April 1995. Hergestellt wurden die Egghead-Figuren in einer Auflage von 5000 Exemplaren. Diese Figuren tragen die Nummern 2400 und 2401 und sind signiert.

Im „Bares für Rares“-Händlerraum, in dem Elisabeth Nüdling aus Fulda, Fabian Kahl aus Thüringen und Susanne Steiger aus Köln dieses Mal nicht dabei sind, halten David Suppes aus Wiesbaden und Jan Cizek aus Köln die beiden Bronze-Figuren zunächst für gewöhnliche Buchstützen.

Nach der Erklärung der besonderen Symbolik steigt Walter „Waldi“ Lehnertz aus der Eifel mit einem Anfangsgebot von 150 Euro ein. In der Expertise hatte Dr. Bianca Berding den Wert der Figuren auf 400 bis 500 Euro geschätzt. Es würde sie zwar durchaus relativ häufig geben, „sie sind aber gut erhalten und geistreich“.

Letztlich kauft Walter Lehnertz das Kunstobjekt, dessen Wert erfasst er aber offenbar nicht ganz. Das Besondere an dem Objekt sei auch die Vollständigkeit mit der dazugehörigen Kiste, hieß es in der Expertise. „Die Kiste gebe ich meiner Holden. Die Figuren bekommt sie gar nicht zu sehen“, sagt aber „Waldi“, der berichtet, dass er Bilder von Paul Wunderlich besitzt.