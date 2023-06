8 Lebensweisheiten von Robert Geiss – Manuel Flickinger benotet seine Sprüche

Von: Madlen Trefzer

Wir suchen nach Weisheiten von Robert Geiss und werden fündig. Da wir nicht wissen, wie wir sie deuten sollen, kommt uns TV-Star Manuel Flickinger zu Hilfe.

Aus den Tiefen der Geissens-Archive kramen wir ein paar Sprüche von Robert Geiss heraus. Der Selfmade Millionär ist bekannt für seine machohafte Art, die er vor allem an seiner Ehefrau Carmen Geiss auslebt. Die eine oder andere Lebensweisheit findet sich auch mal in Roberts Monologen. Reality-TV-Star Manuel Flickinger analysiert seine Sprüche und bewertet diese von 1 (schlecht) bis 10 (super).

Name Robert Geiss Ehepartnerin Carmen Geiss (verheiratet seit 1994) Auszeichnungen Deutscher Fernsehpreis

Robert Geiss‘ Lebenseinstellung: „Von nichts kommt nichts“

Dieser Spruch kommt nicht von Robert Geiss, gehört aber zum festen Repertoire des gut betuchten Kölners: „Ohne Fleiß kein Preis“. Manuel Flickinger findet: „Eindeutig 10 Punkte! Wenn Du nicht fleißig bist, kannst Du nichts vom Leben erwarten. Er hat vollkommen recht.“ Die Geiss-Lebensweisheit „von nichts kommt nichts“, bewertet Flickinger sogar mit 1000 Punkten.

Immer wieder klagt Ehefrau Carmen Geiss über Roberts Versessenheit darauf, ständig in Bewegung zu bleiben und stets die Geschäfte vorantreiben zu wollen. Da spricht sein Motto „von nichts kommt nichts“ schon für sich. Aber so ist Robert Geiss nun mal – und wenn seine Familie nur am rumhängen ist, gibt es für ihn nichts Schlimmeres.

Manuel Flickinger reagiert auf die Lebensweisheiten von Robert Geiss

Richtig begeistert ist Flickinger nicht, als Robert Geiss sagt: „Wenn du ’ne Million in der Tasche hast, dann ist das Leben einfach. Dann kannst du jeden Tag feiern gehen. Aber bis Du sie in der Tasche hast, ist es ein steiniger Weg.” Dafür gibt es vom Dschungelcamp-Star 4 von 10 Punkten. „Völlig richtig, aber auch wenn ich ’ne Million in der Tasche hätte, würde ich nicht jeden Tag feiern gehen – wär mir viel zu anstrengend.“

Roberts „Ich war schon immer ein Showman”, bewertet Manuel Flickinger mit 10 Punkten. „War er tatsächlich schon immer. Sowas kann man gerne auch betonen. Ich sage ja auch immer wieder gerne, dass meine Performance im Dschungelcamp geil war.“

Manuel Flickinger reagiert auf Robert Geiss: „Nicht immer ist im Leben Party angesagt“

Als Flickinger die Geiss-Weisheit: „Das Leben ist eine Party. Du musst nur wissen, wo sie stattfindet“, hört, vergibt er 5,5 von 10 Punkten. „Es ist natürlich auch viel dem Zufall geschuldet. Nicht immer ist im Leben Party angesagt.“

Robert Geiss ist da aber anderer Meinung. Wenn es darum geht, eine richtige Party zu schmeißen, hängt sich der Selfmade Millionär richtig rein. So bricht eines Tages das große Brezel-Drama bei den Geissens aus, als sie dabei sind, eine ihrer legendären Partys zu planen.

Was den Erfolg angeht – Manuel Flickinger vollkommen mit Robert Geiss einverstanden

Immer wieder betont Robert Geiss: „Ich bin der lebende Beweis, dass man auch ohne Abitur und Studium erfolgreich sein kann.” Dafür gibt es von Flickinger 10 Punkte. „Das stimmt“, sagt der Dschungelcamp-Star, „Abi und Uni kann man schon machen, wenn man Bock drauf hat, aber man braucht es nicht, um erfolgreich zu werden.“

Sich selbst sieht Robert natürlich als Macher. Öfters nennt er sich selbst auch „The Man“ und lässt sich auch gerne so von seiner Familie nennen. Ist es da denn noch ein Wunder, wenn die Geissens-Töchter Shania und Davina ihren Papa Robert Geiss als „Diktatur“ betiteln?

„Ich bin hier, um zu gewinnen” – Manuel Flickinger zu Robert Geiss‘ Spruch

„Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Ich bin hier, um zu gewinnen”, sagte Robert Geiss einst in einem TV-Format. „9 von 10 Punkten. Find ich völlig in Ordnung“, so Manuel. „Bei mir war das im Dschungelcamp genauso. Vor allem: Wie viel Freunde soll man noch haben? Ich hab dazu keine Zeit. Alles im Leben ergibt sich – manchmal durch schöne Zufälle.“

„Und was die explizite Suche nach Menschen angeht: Entweder suche ich Mr. Right oder einfach Sex – Freundschaften werden gefunden, nicht gesucht“, so Manuel Flickinger – erfahre hier alles zu seinem Coming Out. (mad)