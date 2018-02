„Lebensangst“: Das passiert in der neuen Folge vom Bergdoktor

Kann die Familie Gruber ihre Vergangenheit hinter sich lassen? In der neuen Folge „Lebensangst“ erwartet die Zuschauer eine Wendung im großen Familienstreit. Unsere Vorschau.

Lisbeth ist außer sich: „Ich hab gesagt, er soll von hier verschwinden!“ Wütend springt sie vom gemeinsamen Frühstück auf, das die Familie Gruber wie jeden Morgen vor der traumhaften Bergkulisse genießt. Tochter Lilli ist an diesem Morgen nicht dabei, sie ist bereits zu ihrem Onkel Ludwig gefahren, um dessen Gesundheitszustand zu überprüfen. Am Ende der letzten Folge war es zu einem überraschenden Treffen von Ludwig und Lisbeth gekommen, das keinen guten Ausgang nahm: Lisbeth rastete beim Anblick ihres Schwagers aus und schlug ihm ins Gesicht. Dieser brach zusammen, zeigte sich aber trotzdem zuversichtlich - schließlich war er das erste Mal seit langer Zeit wieder zuhause angekommen.

Der „Bergdoktor“ am 1. Februar: Onkel Ludwig sorgt weiterhin für Aufregung auf dem Gruberhof

An der Gesamtsituation hat das Treffen aber nichts verändert. Lisbeth beharrt immer noch darauf, dass Ludwig aus Ellmau verschwindet und dieser scheint dies langsam sogar selbst einzusehen. Nur Lilli und Hans stehen hinter Ludwig und wollen ihm eine Chance geben. Hans hat da sogar eine ganz besondere Idee: Dem Gruberhof fehlt eine Arbeitskraft, um den Betrieb wieder finanziell zum Laufen zu bringen. Diese Aufgabe könnte Onkel Ludwig übernehmen und dem Hof damit eine große Hilfe sein. Für den schwer kranken Ludwig wäre das außerdem eine Möglichkeit, noch einmal Zeit in seiner Heimat und im Kreis seiner Familie zu verbringen. Alles spricht für diese Idee - doch nun müssen nur noch Martin und Lisbeth überzeugt werden.

„Lebensangst“: Das passiert in der neuen Bergdoktor-Folge

Auch die aktuelle Patientin von Doktor Gruber, Frau Lennart, ist schwer krank: Seit sieben Jahren leidet sie unter Nierenkrebs und hat bereits eine schwere Chemotherapie hinter sich. Es scheint keinen Ausblick auf Besserung zu geben und sie verliert zunehmends ihren Lebensmut. Sie möchte in die Schweiz gehen, um dort die Möglichkeit der Sterbehilfe zu nutzen. Ein Grund dafür ist auch, dass sie ihrer Schwester nicht weiter zur Last fallen möchte: Diese hat aufgrund der Sorge um sie bereits mehrere private und berufliche Chancen aufgegeben, um sich um ihre Schwester zu kümmern. Als Frau Lennart sie darum bittet, sie in die Schweiz zu begleiten, ist diese entsetzt und bittet Doktor Gruber (gespielt von Hans Sigl) um Hilfe.

„Der Bergdoktor“: Gibt es Hoffnung für Frau Lennart?

Dieser hat inzwischen neue Erkenntnisse über den Gesundheitszustand seiner Patientin: Es besteht die Möglichkeit auf eine neue Therapiemethode. Frau Lennert weigert sich jedoch und möchte an keinen weiteren Untersuchungen mehr teilnehmen. Auf den Rat von Doktor Gruber, schlägt ihre Schwester ihr einen Deal vor: Wenn sie sich noch einmal untersuchen lässt, aber diese Untersuchungen nichts bringen, begleitet sie sie in die Schweiz. So lässt sich Frau Lennart noch einmal zu weiteren Untersuchungen überreden.

Schon bald gibt es Grund zur Hoffnung, denn die neue Therapie könnte Frau Lennart tatsächlich helfen. Diese hat allerdings starke Nebenwirkungen, die ihr erneut den Mut nehmen. Ihre Schwester steht ihr bei und tut alles, damit sie nicht aufgibt. Ob sich alles noch einmal zum Guten wenden wird und die Schwestern die Chance auf eine gemeinsame Zukunft bekommen?

