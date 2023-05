Laute Nächte, Schampus, Küsse: Die aktuelle Folge von „Bauer sucht Frau International“ in Bildern

19 / 23

In Argentinien ist „Bauer sucht Frau International“-Kandidat Ezequiel als Bibliothekar und Winzer tätig. Der 42-Jährige ist seit acht Jahren geschieden und Vater von fünf Töchtern. Ezequiel ist nun bereit für eine neue Frau in seinem Leben: „Ich glaube an die Liebe und Familienwerte. Es ist schwer jemanden zu finden, der das teilt.“ In der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ soll es klappen. © RTL