Lauren Madeleine Sell: Ist sie die schönste „Goodbye Deutschland“-Auswanderin von allen?

Von: Jonas Erbas

Bei „Goodbye Deutschland“ hofft Lauren Madeleine Sell, mit ihrer Familie auf Jamaika eine neue Heimat zu finden. Im Netz versetzt die Auswanderin schon jetzt viele Fans ins Schwärmen.

Kingston/Palma – Laureen Madeleine Sell (32) liebt Reggae über alles: Mit ihrem Mann Tobias (34) und dem gemeinsamen Töchterchen Isabella (2) zog es sie bei „Goodbye Deutschland“ deswegen nach Jamaika, wo die stimmungsvolle Musikrichtung ihre Wurzeln hat. Das Vorhaben scheiterte – doch für die 32-Jährige könnte sich die Teilnahme an der VOX-Sendung trotz allem ausgezahlt haben …

„Goodbye Deutschland“-Auswanderung gescheitert: Laureen Sell und Co. haben allerdings Plan B

Weil das Paar für Reggae glüht und sich einst sogar auf einem entsprechenden Musikfestival kennengelernt hat, war für Laureen und Tobias Sell irgendwann klar: Sie müssen auswandern! Vom heimischen Mannheim ging es in den karibischen Inselstaat Jamaika, um dort – begleitet von den „Goodbye Deutschland“-Kameras – Zimmer an Touristen zu vermieten. Größter Wermutstropfen: Die fünf Hunde mussten aufgrund von Quarantänebestimmungen (vorerst) in Deutschland bleiben.

Doch nicht alle „Goodbye Deutschland“-Auswanderungen glücken: Für Laureen Madeleine Sell und ihre Liebsten ging es nach einigen Rückschlägen schließlich wieder zurück – mit einem Plan B im Hinterkopf. Seit dem Frühjahr 2023 lebt die Familie auf Mallorca, wo die 32-Jährige unter anderem in Krümels Stadl als DJane auflegt.

Schöne „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Laureen Sell begeistert das Netz

Wie schon bei Daniela Katzenberger (36) oder Danni Büchner (45) könnte auch für Laureen Madeleine Sell die „Goodbye Deutschland“-Teilnahme der Beginn einer großen Karriere sein – die TV-Produktionsfirma YouWe Productions ist jedenfalls ganz begeistert von der Auswanderin und schwärmt bei Instagram: „Laureen Sell – eine wirklich schöne Frau!“ Auch auf ihrem eigenem Instagram-Account wird die 32-Jährige mit Komplimenten wie „wunderschön“, „Beauty“ oder „Du siehst super aus“ überschüttet.

Bei den Zuschauern hat die hübsche Auswanderin in jedem Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen – genau wie ihre Familie, die Fans des VOX-Formats vor allem mit ihrer sympathischen Bodenständigkeit punkten konnte. Für ein großes Fragezeichen sorgte dahingegen ein anderer Moment der kultigen TV-Reihe: Eine „Goodbye Deutschland“-Auswanderin eröffnete einen Baumarkt in der Türkei mit Partnern, die sie gar nicht kennt. Verwendete Quellen: instagram.com/laureen_madeleine_sell, instagram.com/youweproductions, vox.de