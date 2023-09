TV-Premiere: „LOL: Last One Laughing“ bekommt erstmals Weihnachtsspecial

„LOL: Last One Laughing“-Fans aufgepasst: Es geht noch dieses Jahr weiter! Erstmals wird es im Dezember ein Weihnachtsspecial geben.

München – Freudige Neuigkeiten für alle Fans der beliebten Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“: Noch dieses Jahr wird es Nachschub von Michael Bully Herbig (55) und seinen Comedy-Profis geben. Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat in einem unterhaltsamen Clip eine ganz besondere Ausgabe des Erfolgsformats angekündigt.

„LOL: Last One Laughing“: Wer kommt zum Weihnachtsspecial?

Natürlich darf auch Bully in den neuen Folgen von „LOL: Last One Laughing“ nicht fehlen. Im Weihnachtspullover steht er in einem Instagram-Clip vor einem festlich dekorierten Kamin und kündigt mit beschrifteten Plakaten – ganz à la „Tatsächlich... Liebe“ – an: „Ich weiß, ihr vermisst ‚LOL: Last One Laughing‘. Deshalb machen wir dieses Jahr etwas besonderes... nämlich... ein ‚LOL-Weihnachtsspecial‘. Mit dabei sind... jetzt hätte ich es fast verraten.“

Das Teilnehmerfeld für das Weihnachtsspecial behalten der Entertainer und der Streamingdienst also vorerst noch für sich. Dem Video zufolge sollen aber auch die anderen Promis bald bekannt gegeben werden. Abschließend heißt es lediglich: „Wir sehen uns an Weihnachten.“ Wann genau das Special läuft, wird ebenfalls noch nicht verraten.

Rekord für vierte „LOL“-Staffel

So oder so können sich Fans aber deutlich früher als gedacht über neue Unterhaltung aus dem „LOL“-Universum freuen. Die fünfte Staffel des Formats wurde im April angekündigt, allerdings erst für Ostern 2024. Gleichzeitig meldete Amazon Prime Video auch einen Rekord für die vergangene vierte Staffel der vielfach ausgezeichneten Sendung: „Staffel vier ist der meistgestreamte deutsche Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich.“

Die sechsteilige Sendung zeigt zehn Comedy-, Stand-up- und Schauspiel-Profis bei dem Versuch, keine Miene zu verziehen – während ihre Kollegen sie mit allerlei Mitteln zum Lachen bringen wollen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen somit einen Mix aus „Stand-up, Charakterkomik oder Improvisation“ serviert – voller Körpereinsatz inklusive. Wer lacht, fliegt raus. Wer zuletzt lacht, gewinnt. Überwacht wird das ganze vom Comedy-Spezialisten Bully aus seinem Control Room heraus. Das Preisgeld von 50.000 Euro wird für einen guten Zweck gespendet.

Während sich die Fans von „LOL: Last One Laughing“ auf neue Folgen freuen können, müssen sich die ZDF-Zuschauer langsam von einer Kultsendung verabschieden: Die diesjährige „ZDF-Fernsehgarten“-Saison mit Andrea Kiewel (58) neigt sich dem Ende zu. Verwendete Quellen: Instagram/primevideode