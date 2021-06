Kronprinz Frederik von Dänemark: Wird der Royal jetzt zum TV-Star?

Stargast bei Fernsehshow

+ © Claus Bonnerup/Imago Kronprinz Frederik trat für die Sendung „Nak & Æd“ vor die TV-Kameras (Symbolbild). © Claus Bonnerup/Imago

Kronprinz Frederik von Dänemark ist an ein Leben im Rampenlicht gewohnt. Kürzlich zog es ihn allerdings sogar vor die Fernsehkameras.

Kopenhagen – TV-Interviews gehören mittlerweile zum Tagesgeschäft der Royals. Ein Auftritt in einer Unterhaltungsshow oder gar einer Serie hat hingegen nach wie vor eher Seltenheitscharakter. Der dänische Thronfolger tauchte nun aber genau in diese Gefilde ein.

Kronprinz Frederik (53) wirkte bei einer dänischen Fernsehproduktion mit, die alles andere als royal ist*. In der TV-Show „Nak & Æd“ geht es um die Verbindung zwischen Mensch, Natur und Essen. Der Koch Nikolaj Kirk (46) und der Jäger Jørgen Skouboe (69) lassen sich in jeder Episode zunächst bei der Nahrungsbeschaffung in freier Wildbahn begleiten, anschließend zeigen sie, wie sie ihre frisch erlegte Beute draußen zubereiten. Für die 100. Folge der Produktion gab sich nun kein Geringerer als der dänische Kronprinz die Ehre und machte bei „Nak & Æd“ mit.

Wie „Ekstra Bladet“ berichtet, sei in der Sendung mit Frederik unter anderem die Hirschjagd ein Thema. Der Royal habe mit Nikolaj Kirk und Jørgen Skouboe außerdem über „seine Liebe zur Natur und die Freude an der Jagd“ gesprochen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.