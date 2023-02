Kritik zum Sarah-Polley-Film Women Talking - Die Aussprache

Teilen

Poster zum Film Women Talking © Universal Pictures/United Artists

Kämpfen oder Fliehen? Das ist die zentrale Frage, die eine Gruppe Mennonitischer Frauen im neuen Sarah-Polley-Film Women Talking aka Die Aussprache beantworten muss. In den Hauptrollen beweisen Rooney Mara, Claire Foy und Jessie Buckley ihr ganzes Können.

Eines ist klar, „Women Talking“ (oder hierzulande: „Die Aussprache“) ist kein Feel-Good-Movie. Es ist ein düsteres Drama in dichten Dialogen, das schon in seiner Farbpalette alles Lebensbejahende verdrängt. Dabei ist die Botschaft, die die kanadische Regisseurin Sarah Polley („An ihrer Seite“, „Alias Grace“) mit ihrem jüngsten Werk aussendet, eigentlich genau das: lebensbejahend. Nicht auf eine leichte Art und Weise, die den Privilegierten in den Schoß fällt, sondern schmerzlich errungen - vielleicht würde es besser der verdrehte Ausdruck „todesverneinend“ beschreiben.

Es geht um Frauen und Mädchen, die die Gewalt der Männer nicht mehr tolerieren können. Umfassend werden zwei Optionen diskutiert: Entweder sie kämpfen oder sie fliehen. Klar ist nur, so wie es ist, darf es nicht bleiben. Die Geschichte des Filmes, der auf einer Buchvorlage von Miriam Toews basiert, spielt im Jahr 2010 - was man kaum glauben mag in Anbetracht der rückwärtsgewandten Lebensumstände der Figuren. Der Stoff hat sogar einen realen Hintergrund, denn Mitte der 2000er standen die weiblichen Mitglieder einer ultraorthodoxen Mennonitengemeinde in Bolivien vor genau derselben Frage. Ob sich Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)