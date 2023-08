Sogar DFB-Pokal auf Abstellgleis: Alter ZDF-Krimi lässt gesamte Konkurrenz hinter sich

Von: Melanie Habeck

DFB-Pokalspiel in der ARD oder Krimi-Wiederholung im ZDF: Am Montag hatten die TV-Zuschauer in der Primetime die Qual der Wahl. Ein Sender konnte mit seinem Programm dabei deutlich mehr punkten.

Mainz – Am Montagabend (14. August) hätte das TV-Programm der einzelnen Sender nicht unterschiedlicher sein können. Während das Erste mit dem DFB-Pokalspiel auf Fußball setzte, liefen auf RTL und VOX die bekannten Formate „Undercover Boss“ und „Goodbye Deutschland“. Das ZDF entschied sich dafür, einen Krimi aus dem Jahr 2021 zu wiederholen – und lag damit offenbar goldrichtig.

ZDF vor ARD: Krimi-Wiederholung schlägt DFB-Pokalspiel

Mit Spannung punktete der Mainzer Sender zuletzt häufiger bei seinem Publikum: Daher feiern demnächst auch gleich zwei ZDF-Krimis ihr TV-Comeback. Doch am Montag konnte auch ein etwas älterer Film die Zuschauer begeistern. Die Wiederholung von „Solo für Weiss – Das letzte Opfer“ fesselte laut DWDL-Zahlenzentrale 5,05 Millionen Menschen des Gesamtpublikums ab drei Jahren vor den Bildschirmen – und sicherte dem ZDF mit einem Marktanteil von 22,5 Prozent klar den Tagessieg.

Mit diesen Werten lag das ZDF beim Gesamtpublikum sogar vor dem DFB-Pokalspiel: Im Ersten verfolgten im Schnitt 3,15 Millionen Zuschauer die Partie VfL Osnabrück – 1. FC Köln, die es mit einer Verlängerung besonders spannend machte. In der jüngeren Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen waren die Interessen hingegen etwas anders verteilt: Dort sahen 690.000 Menschen das Fußballspiel, während 230.000 Menschen beim ZDF-Krimi mitfieberten.

„Solo für Weiss – Das letzte Opfer“: Besonderer Film der Krimireihe Bei „Solo für Weiss“ handelt es sich um eine Krimireihe des ZDF, die seit 2016 produziert wird. In den einzelnen Filmen stehen dabei die Ermittlungen von Nora Weiss (Anna Maria Mühe, 38) im Fokus. Bei „Das letzte Opfer“ handelt es sich um eine ganz außergewöhnliche Folge: So fanden die Dreharbeiten zwischen dem 17. November 2020 und 18. Dezember 2020 unter Einhaltung der vorgegebenen Corona-Arbeitsschutzauflagen statt. Darüber hinaus war es der letzte Auftritt von Darsteller Jan Krauter (39) der seit Beginn der Krimireihe den Kommissar Simon Brandt spielte. Die Erstausstrahlung von „Solo für Weiss – Das letzte Opfer“ erfolgte am 29. November 2021 im ZDF.

Kampf um Zuschauergunst bei den Privaten: RTL und VOX auf gleicher Höhe

Die Privaten hatten angesichts des starken Programms der öffentlich-rechtlichen Sender am Montag das Nachsehen. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bewegten sich das RTL-Format „Undercover Boss“ (360.000 Zuschauer) und die VOX-Dokusoap „Goodbye Deutschland! Viva Mallorca“ (350.000 Zuschauer) aus Quotensicht in etwa auf ähnlichem Niveau.

Am Montagabend schickten die TV-Sender ganz unterschiedliche Programme ins Rennen um die Publikumsgunst. Das ZDF konnte mit einer Wiederholung des Krimis „Solo für Weiss – Das letzte Opfer" dabei am meisten Zuschauer begeistern – und lag beim Gesamtpublikum sogar vor dem DFB-Pokalspiel im Ersten.

Auch am vergangenen Wochenende wurde wieder eifrig um die Gunst der Zuschauer gebuhlt: Bei den Schlagerfans musste sich „Immer wieder sonntags" im direkten Vergleich mit dem „ZDF-Fernsehgarten" dabei geschlagen geben.