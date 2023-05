„Ist nicht einfach“: „Hartz und herzlich“-Liebling Elvis betreut wieder behinderte Menschen

Bei der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI ist Jobwechsel angesagt. Familienvater und Zuschauerliebling Elvis schlägt einen beruflichen Weg ein, den er schon mal ging.

Frische Brise bei „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI. Neben Ämterstress und Schicksalsschlägen können sich die Bewohner der Benz-Baracken in Mannheim auch über etwas freuen – neue Jobs! Zuschauerliebling Elvis arbeitet wieder im 450-Euro-Job, in dem er bereits vor geraumer Zeit gearbeitet hat. MANNHEIM24 fasst zusammen, was in Folge 15 der 6. Staffel passiert:

„Hartz und herzlich“-Darsteller Elvis im neuen Job

„Hartz und herzlich“- Liebling Elvis arbeitet wieder als Beifahrer bei einem Behindertenfahrdienst. Vor knapp zwei Jahren gab er den Job auf und präsentiert nun stolz das Geschäftsfahrzeug dem RTLZWEI-Kamerateam. Mit seinem Arbeitskollegen Walter scheint es auch wunderbar gefunkt haben. Zufrieden quatschen die beiden nämlich darüber, wie sie sich bereits an Elvis’ erstem Tag angefreundet haben.

Die beiden frisch gebackenen Arbeitskollegen können viel miteinander lachen. Elvis lässt sich auch für die Geschichten aus Walters Vergangenheit begeistern. Doch Job bleibt Job – dieser könne laut den beiden nämlich auch mal stressig werden. „Es ist überhaupt nicht einfach“, kommentiert Walter. Auch Elvis weiß bereits aus der Vergangenheit, dass der Beruf seine Schattenseiten hat.

„Hartz und herzlich“: Nicht alles läuft glatt in Elvis‘ neuem Job

Damals habe „Hartz und herzlich“-Liebling Elvis seinen Job aufgegeben, weil ihm das zu sehr an die Nerven ging. Doch den Fahrgästen will Elvis gar nicht die Schuld geben. Diese wüssten nämlich gar nicht, was sie da tun. Die Lösung: „Man muss es so hinnehmen, wie es ist – und fertig“, so Elvis. Doch die „unschlagbaren Zwei“, wie sie sich selbst bezeichnen, scheinen allen anstehenden Aufgaben gewachsen zu sein.

Zwei von vier Fahrgäste kennt Elvis bereits vom letzten Mal. Deren Eltern kennen den „Hartz und herzlich“-Darsteller ebenfalls und freuen sich auf sein Comeback beim Behindertenfahrdienst. Um diesen Job auszuführen, wollte Elvis ursprünglich seinen Job als Reinigungskraft aufgeben. Nun aber hat er beschlossen, beiden Tätigkeiten nachzugehen.

„Hartz und herzlich“: Berufliche Fortschritte bei Elvis und Pascal

Bei Facebook hatten sich viele darüber aufgeregt, dass Elvis einen „Frauenjob“ ausführe. „Klar, ich bin der einzige [Mann] in der Truppe, aber wo steht denn, dass putzen nur für Frauen ist?“, fragt Elvis und erzählt, dass er bereits in den Zügen der Deutschen Bahn und in Büros geputzt hat – genügend Erfahrung scheint er jedenfalls zu haben, blöde Kommentare muss Elvis von „Hartz und herzlich“ aber trotzdem immer wieder über sich ergehen lassen und wurde daheim sogar von Fans bedrängt.

In den Benz-Baracken scheint das Berufsleben auf Hochtouren zu laufen. „Hartz und herzlich“-Liebling Janine bekam vor kurzem einen Arbeitsvertrag. Ihr Bruder Pascal kommt bei seinen beruflichen Fortschritten in der neuen „Hartz und herzlich“-Folge ebenfalls nicht zu kurz. Er hatte einen Probetag bei der Deutschen Bahn. „Hätte nie gedacht, dass ich von den Kollegen so herzlich empfangen werde“, so Pascal.

Pascal von „Hartz und herzlich“: Probearbeitstag gut überstanden

Der „Hartz und herzlich“-Darsteller Pascal hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, die ihm Sorgen bereitet. Doch diese stand ihm bei seinem Probearbeitstag so gut wie gar nicht im Weg – die neuen Kollegen hätten ihn motiviert und ihm bei Schwierigkeiten geholfen.

Vor allem Pascals Mutter sorgte sich über seine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Denn sie befürchtete, dass ihr Sohn keinerlei Chancen bei der Deutschen Bahn hätte. Ob sein Traum in Erfüllung geht und er eines Tages Zugführer wird, bleibt abzuwarten. Schon gewusst, dass es zwischen dem „Hartz und herzlich“-Darsteller Pascal und seiner Schwester Janine einen Kontaktabbruch gab? (mad)