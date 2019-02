GNTM-Liebling: Was macht Klaudia mit K eigentlich heute?

Klaudia mit K war der Zuschauerliebling der letzten „Germany‘s next Topmodel“-Staffel. Aber was macht das ehemalige GNTM-Model eigentlich heute?

Berlin - Sie war die wohl beliebteste Kandidatin der letzten GNTM-Staffel: Klaudia Giez (22), die als „Klaudia mit K“ bekannt wurde, blieb den Zuschauern der Pro7-Show „Germany‘s Next Topmodel“ 2018 eindrucksvoll im Gedächtnis, obwohl sie am Ende nur Platz sieben belegte.

Klaudia mit K: Eine der beliebtesten GNTM-Kandidatinnen aller Zeiten

Mit ihrer fröhlichen, frechen und durchgeknallten Art verzauberte die Wahlberlinerin die Jury und die Menschen vor den Fernsehern. Klaudia mit K war sogar so beliebt, dass Fans nach ihrem Rauswurf mit GNTM-Boykott drohten. Sie erhielt immerhin in der Finalshow den Ehrenpreis „Best Personality Award“. Allerdings wurde sie bei ihrer Dankesrede von Model-Mama Heidi Klum (45) fies abgewürgt.

Am Donnerstag, den 7. Februar 2019, beginnt die 14. Staffel von GNTM und neue Meeedchen werden in den Mittelpunkt des Zuschauerinteresses rücken. Aber viele GNTM-Fans haben den Liebling der letzten Staffel noch lange nicht vergessen und fragen sich: Was macht eigentlich Klaudia mit K?

Was macht Klaudia mit K heute?

Nach ihrem Aus bei „Germany‘s Next Topmodel“ hatte Klaudia mit K bereits genaue Vorstellungen, wie es nun weitergehen soll. Sie träumte von einer Karriere als Model, allerdings nicht auf den Laufstegen dieser Welt. Die hübsche Rothaarige plante, als Werbemodel und Influencerin Karriere zu machen. Wie es sich für eine echte Influencerin gehört, startete sie auch direkt nach ihrem GNTM-Aus ihren eigenen YouTube-Kanal.

Ihr erstes Video mit dem Titel „Warum ich nicht mehr bei GNTM dabei bin“ erhielt bisher stolze 683.000 Views. Doch seitdem veröffentlichte das Model nur noch zwei weitere Videos, ihr letztes sahen sich nur noch gut 18.000 Menschen an.

Erfolgreicher läuft da Klaudias Instagram-Account: Tatsächlich zog sie einige Werbedeals an Land und präsentiert ihren 349.000 Abonnenten unter anderem Produkte wie vegane Nudeln oder Kontaktlinsen. Zum Vergleich: Gewinnerin Toni hat „nur“ 182.000 Instagram-Follower.

„Ich möchte viel im Fernsehen gezeigt werden,“ kündigte Klaudia außerdem kurz nach ihrem Rauswurf bei GNTM an. Im Sommer machte die 22-Jährige schließlich ernst: Wie extratipp* berichtet, beendete sie ihre Modelkarriere, um sich ganz ihrer Fernsehkarriere zu widmen. Zunächst sah es damals auch vielversprechend aus, es gab Gerüchte, dass Klaudia mit K ins Dschungelcamp 2019 geht. Doch daraus wurde nichts und auch sonst blieben die großen TV-Auftritte bislang aus.

Klaudia mit K: Comeback in neuer GNTM-Show

Doch das soll sich bald ändern: In der neuen wöchentlichen Web-Show „#GNTM – The Talk“, die auf Prosieben.de zu sehen ist und von Melissa Khalaj moderiert wird, wird unter anderem auch Klaudia mit K zu sehen sein. In jeder neuen Folge blickt Khalaj gemeinsam mit Ex-Kandidatinnen und aktuellen Meeedchen hinter die Kulissen der aktuellen Staffel.

