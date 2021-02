Kitchen Impossible: Mälzers Gegner Lucki Maurer – eine echte Männerliebe

Bei Kitchen Impossible wird am Valentinstag eine echte Männerfreundschaft präsentiert. So gut verstehen sich Tim Mälzer und Lucki Maurer wirklich.

Rattenberg – Bei „Kitchen Impossible“ sind Tim Mälzer und Ludwig „Lucki“ Maurer Gegner, doch abseits von Kameras und Küchen sind die beiden Köche die besten Freunde. nordbuzz.de hat die Details. Sie kennen sich bereits seit über 15 Jahren und betrachten sich gegenseitig als Familie. Maurer, der im bayrischen Rattenberg den alten Bauernhof seiner Großeltern führt, dort seine Wagyu-Rinder züchtet, sein Catering-Unternehmen betreibt und das Pop-Up-Restaurant „Stoi“ hat, heißt Mälzer immer gern in seinem Zuhause willkommen. Auch der VOX-Koch fühlt sich unendlich wohl in dem Zuhause des Heavy-Metal-Fans und beschreibt den Hof als seine persönliche Wohlfühl-Oase. Auch ein angespanntes Kochduell in der ersten Folge der sechsten Staffel von „Kitchen Impossible“ kann diese Freundschaft nicht zerstören. Zwischen diesen beiden Gastronomen besteht eine echte Männerliebe und die Folge dazu wird passend am Valentinstag, den 14. Februar um 20:15 auf VOX ausgestrahlt, ist vorab aber auch schon bei TVNOW zu sehen. // * nordbuzz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.